春節送暖 六輕400餘萬元春節禮金大放送

2019年01月15日 18:27 中時 張朝欣

台塑六輕春節送暖，15日發送400餘萬元禮金給1000餘戶弱勢家庭，今年並邀請濁水溪書法協會前理事長楊友農揮灑墨筆書寫春聯，另準備200幅春聯供與會者以發票或現金兌換，所得將全數捐給創世基金會。

台塑企業暨慶寶公益信託，15日舉辦春節低收入戶關懷活動，由麥寮鄉在地學童的才藝表演揭開序幕，隨後六輕「麥寮廠鄉促進會」成員與楊友農等6名書法名家一起揮毫迎春，現場喜氣洋洋。

六輕管理部副總經理陳文仰表示，雲林書法名家此次參與台塑企業的春節送愛活動，書寫各式春聯送給弱勢家庭並進行義賣，不僅可以幫助弱勢家庭布置住家，還結合社區民眾一起付出愛心，讓新的一年充滿希望與喜樂。

「麥寮廠鄉促進會」是由六輕設籍在麥寮、台西鄉的員工所組成，15日起陸續將禮金與禮品愛心宅急便，送給台西、麥寮等六輕周邊7鄉弱勢家庭，總計9年來已投入8724萬元，2萬6116戶次受惠。

陳文仰指出，廠方不僅贈送禮金與禮品，「麥寮廠鄉促進會」成員同時會進行家庭訪問，實際了解每戶的各別需求，用在地人的觀點提供最好的服務，就是希望與在地民眾共榮共存，創造雙贏局面。

陳姓民眾說，春節將屆，正愁沒有錢買禮物給孩子，六輕發送3000元禮金與禮品可說是及時雨；海豐村長陳連對表示六輕在每年3節關懷弱勢家庭，敦親睦鄰用心付出讓受助者都「揪感心」。

(中時 )