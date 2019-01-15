花蓮》醫師公會竟有幫忙收廚餘？花蓮餐飲業批環保局政策粗糙

2019年01月15日 18:26 中時 許家寧

花蓮餐飲業者不滿環保局廚餘政策粗糙，氣得揚言直接倒到縣府。（許家寧攝）

花蓮縣9名議員陪同業者發聲，認為縣府似乎未預先想好政策可能衍生的後遺症。（許家寧攝）

餐飲業者認為環保局配套不夠，便宜行事讓清潔隊直接收營業廚餘也有違法之虞。（許家寧攝）

防堵非洲豬瘟疫情，花蓮縣10日跟進雲林縣禁止廚餘養豬，成為全台第二禁止縣市，但縣內餐飲業者抱怨政策缺乏配套，僅補貼養豬戶飼料費，造成豬戶不收廚餘，憂心春節旺季將至，全縣每月600公噸廚餘該往哪倒？揚言縣府再不處理，乾脆把廚餘全載到縣府倒！

廚餘禁養豬政策10天緩衝期將屆，國民黨議員吳東昇、魏嘉彥、徐雪玉、李正文、林宗昆、吳建志及蔡啟塔、民進黨張美慧、無黨籍楊華美等議員，15日下午陪同花蓮縣烹飪公會、廚師工會舉辦說明會，縣內30多家餐飲、清運業者不滿環保局鼓勵打包、瀝乾廚餘等措施「不接地氣」。

餐廳業者怒說，以往廚餘都由養豬業者免費收運，現在政府補助豬戶每頭豬2200元飼料費，衍生每天廚餘沒人收，「廚餘已經冰了好幾天」，鄉鎮市清潔隊也拒收餐廳的事業廢棄物，批環保局公布52處公民營清除業者文宣，其中不乏電話空號，更赫見「花蓮縣醫師公會」。

業者表示，致電醫師公會根本沒幫忙收廚餘，就連合格清運業者也不滿，收到廚餘也不知要送哪埋。針對官員建議業者「點多少，煮多少」、「鼓勵多打包」，更讓業者砲轟「吃到飽店鼓勵客人打包？」質問廚餘和瀝乾後水要倒哪裡？根本陷害業者違法，也憂心過年快到了，東大門夜市廚餘量將更可觀。

對此，環保局官員回應，已向中央申請2500萬元購買3部高效廚餘資源化設備，未來將統一處理全縣廚餘，在建置完成前，縣府行文13鄉鎮市公所允收取少量廚餘並釋出空間進行掩埋，也希望業者共體時艱依「廚餘回收三部曲」方法從頭減少廚餘量。

(中時 )