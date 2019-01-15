小禎懂喜憨兒家長心情 曝：Emma剛出生時也聽不到

2019年01月15日 18:31 中時 林淑娟

小禎15日出席喜憨兒基金會公益活動，呼籲各界一起幫助憨兒家庭。小禎表示，其實女兒Emma剛出生時也有些狀況，第一次健康檢查就發現耳朵疑似聽不到，當時的她很擔心害怕，甚至已開始在想要買助聽器、自己腦補想像各種可能性，當時只希望女兒平安健康就好，所幸後來證實是虛驚一場，女兒只是耳道較窄，現在聽力也非常好。

小禎表示，正因為自己曾有過這段心路歷程，所以更能體會身為憨兒的家長們會如何擔心，畢竟身為父母的他們逐漸老去，但小孩還是這樣，心會放不下，「這種心情實在太糾結了」，看到公益影片中辛苦的憨兒媽媽時，她也自問：「如果是我，有辦法這樣勇敢嗎？」

「肉圓狠父」家暴事件延燒多日，小禎說，她至今不敢點開看影片，因為覺得太可怕了。她看到這新聞後，發現台灣還是有很多正義的人，知道虐童、家暴都是不被允許的，但看到網友動用私刑以暴制暴，她則覺得不太妥當，因為台灣一年有13萬件家暴事件，「打得完嗎？而且打了他，自己還要被法辦，不覺得冤嗎？」她認為大家還是要冷靜，也呼籲政府應該從中協助。

她坦言Emma長這麼大，她只打過女兒一次，而且打完就後悔了。那次是因為Emma太皮、頂嘴，所以打了她手心一下，結果Emma嚇到大哭，她也被女兒的反應嚇到，馬上告訴她：「媽媽以後不會再打你了，但妳做錯了。」她認為打小孩當下或許可能有嚇阻效果，但一定有更好的教育方式。

她過年前會帶女兒出國度假滑雪，不管是李進良，或緋聞對象丁春霆都沒有同行，她也澄清跟丁根本不熟，見面次數比跟記者見面次數還要少。

(中時 )