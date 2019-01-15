台北燈節主角「豬寶」亮相 學姊、張泰山齊助陣

2019年01月15日 18:30 中時 吳堂靖

2019台北燈節2月16日於台北西區登場，今年以「台北台北亮晶晶點亮夢想點亮心」為主題。（吳堂靖攝）

2019台北燈節2月16日於台北西區登場，今年以「台北台北亮晶晶點亮夢想點亮心」為主題，主視覺「心花怒放亮晶晶」則結合西區特有文化，打造華麗節慶風，因應豬年來到，今年燈節主角「豬寶」今正式亮相，設計師取「珠寶」諧音，盼市民能在豬年金銀珠寶滿堂收！

台北燈節將於2月16至24日登場，今年燈區範圍擴大，主展演區為西門紅樓廣場，沿中華路一段到忠孝西路，一路擴展到北門及台北車站的行旅廣場，期盼讓更多國內外旅客同享過節氣氛，至於外界好奇的主燈造型及燈區數量？北市觀傳局長劉奕霆表示，先賣個關子，也期盼今年觀賞人次能一舉衝破400萬大關。

北市觀傳局今揭曉燈節主題「台北台北亮晶晶點亮夢想點亮心」，本屆燈節主角「豬寶」同步亮相，胸前還印上「大吉」兩字，模樣討喜，現場也播放首波宣傳影片，由市長柯文哲、「學姊」黃瀞瑩、職棒明星張泰山等人粉墨登場，呼籲大小朋友元宵一起揪團看燈節！

燈節活動策展人AKIBO李明道表示，本屆燈節主角「豬寶」設定為台北人、小朋友，兼具活力與喜氣，也取「珠寶」諧音，希望讓國內外旅客都能好運一整年。另外，主視覺則結合西區特有文化，融合廟宇雕飾、塗鴉及傳統燈籠元素，打造華麗節慶風格，活動也結合聲光效果，期盼帶給民眾耳目一新的感受。相關活動訊息請上http：／／2019.lanternfestival.taipei／

(中時 )