主持一姐強碰句點王 藍心湄主動搭話藍正龍：肉圓要加辣嗎？

藍心湄特地扮成過氣女星出席記者會。拙八郎提供

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時報周刊
《你那邊怎樣.我這邊OK》由劉冠廷（左起）、曾之喬、藍正龍、藍心湄、庹宗華、曾沛慈、吳岳擎、張耀仁等台星兩國藝人共同演出。拙八郎提供

台星跨國戲劇《你那邊怎樣.我這邊OK》今舉辦開鏡記者會，「時尚教主」藍心湄在劇中飾演過氣女明星，她笑說這是入行以來演過最像自己的角色，被問到是否會拿自己衣櫃裡的壓箱寶當戲服，藍心湄笑答：「最好不要，我的衣服都不便宜，但如果導演這麼識貨，也只好貢獻了。」

主持經驗豐富的藍心湄，非常在意冷場，記者會上不斷說話填補空檔，就連上表演課她也職業病發作，一直想講話，「老師要求大家分享身體上的病痛，我當場就介紹起醫生，後來就被老師警告不要聊天。」只是碰上藍正龍，連她也沒輒，「跟藍正龍說什麼他都沒表情，我想說找個社會話題激他一下，像是幼稚園老師打小孩或是肉圓要不要加辣，他還是沒表情。」

這部戲將於台灣和新加坡拍攝，新加坡演員黃俊雄和陳羅密歐等人已抵台準備longstay，這兩天他們吃了不少台灣小吃，藍心湄特地推薦麻油雞佛給星國演員，今晚還準備在自家餐廳宴請劇組，喜歡美食的她得知自己只能留在台灣拍，忍不住哀號：「我是覬覦新加坡美食才接下這檔戲的。」

《你那邊怎樣.我這邊OK》以2016年轟動全台的ATM吐鈔盜領案為背景，貨輪海上喋血、臥底警察失蹤揭開序幕，呈現華人世界傳統倫理教育養成的小人物，面對現代社會高度物慾發展、充滿競爭壓力的資本主義社會的曲折故事。本劇卡司超豪華，有台灣演員藍心湄、藍正龍、曾之喬、劉冠廷、曾沛慈、庹宗華、吳岳擎、張耀仁，以及新加坡藝人陳泂江、陳羅密歐、沈琳宸，預計將於2019年8月底或9月初於新加坡新傳媒以及臺灣電視台兩地同步播出。

(時報周刊)

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