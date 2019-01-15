新北「春節漂書專車」開跑！100本免費到府載運

新北市立圖書館特別推出「春節漂書專車」，鼓勵民眾將家中好書捐出，只要一次捐出100本，圖書館還會免費到府載運。（葉書宏翻攝）

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年曆春節將至，家家戶戶會進行大掃除，新北市立圖書館特別推出「春節漂書專車」，鼓勵民眾將家中好書捐出，只要一次捐出100本，圖書館還會免費到府載運，僅限新北市不包含其他縣市，詳細活動資訊可至新北市立圖書館網站查詢。

新北市立圖書館表示，農曆春節即將到來，年終大掃除，許多人家中總是會清理出不再閱讀的舊書，如果跟隨著資源回收車當垃圾清運，是非常可惜的，特別推出新春限定「春節漂書專車」，邀請民眾將家中不再閱讀的好書捐出。

圖書館會將所有募集到的好書置放全市460個漂書據點，免費提供給春節返鄉、出遊的民眾取閱，讓精神食糧能陪伴民眾度過漫長的車程，以及無聊的候車時光。

新北市立圖書館館長王錦華表示，智慧型手機普及，許多民眾等排隊或等公車時都變成「低頭族」，為改變大家滑手機的習慣，特別推出「春節漂書專車」，號召愛書人年終大掃除時將舊書捐出，傳遞書香，讓民眾在春節假期中也能享受閱讀的樂趣，同時讓舊書變得更有價值與意義。

新北市立圖書館鼓勵民眾一起來捐「漂」書，讓好書陪遊子春節返鄉，即日起凡新北市內社區、鄰里只要收集到100本以上的書籍，不包含宗教書、教科書、雜誌與成人限制級等出版品，即可向圖書館各分館申請到府免費載運。

(中時 )

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