錢包掉了還在找警察就送來 日客大贊台灣人美心也美

日籍熊谷夫婦（中）彩虹眷村遊玩，不慎遺失皮包，民眾拾獲、員警立即找到失主，讓夫婦倆大贊台灣風景好，人美心也好美。（黃國峰翻攝）

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日籍熊谷夫婦在民眾及員警的幫忙下，順利找回遺失的皮包，並在員警的協助下叫計程車繼續旅程。（黃國峰翻攝）

日前一對日籍熊谷夫婦前往彩虹眷村遊玩，但卻不慎遺失皮夾，正當焦急之際，台中市警局第四分局春社派出所員警張春義、薛郁琦帶著皮夾尋來，熟悉日語的薛郁琦當場釐清失主與皮包的關係，順利將失物交還給他們，讓這對日籍夫婦大贊「台灣風景好，人美心也好美。」

日前一名民眾將拾獲的皮夾送至春社派出所，員警張春義、薛郁琦仔細查看皮夾內的日幣與身份證件，研判皮夾主人應是到彩虹眷村參觀的日籍旅客，立刻開車到彩虹眷村查訪，果然一下車就有一對日籍熊谷夫妻焦急地向員警表示他們遺失了皮夾。

幸好台中科技大學應用外語系畢業、通過日語二級檢定的薛郁琪，以流利的日語溝通，表示皮夾已經被民眾撿到送到派出所來，熊谷太太聽後表示「真是太好了，不然後面旅行的興致都沒了。」對於台灣人拾金不昧的精神及警察積極的協助，讓他們在台灣的旅程，留下溫馨的回憶。直誇「台灣風景好，人美心也好美，有機會還要再來台灣，謝謝你們！」

春社派出所所長董力勳表示，轄內的彩虹眷村遊客相當多，外籍旅客慕名前來，提醒民眾出遊上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，才能玩得更盡興！

(中時 )

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