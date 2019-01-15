苗縣非洲豬瘟實兵演習 全力防堵疫情入侵

防疫人員趕抵現場調查並採樣送驗。（陳慶居攝）

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感染豬瘟的豬隻被撲殺後就地掩埋、消毒。（陳慶居攝）
中央官員與地方各界觀摩防疫演習，也提供更嚴謹的建議，要讓防疫行動更臻完善。（陳慶居攝）

非洲豬瘟目前雖被防堵在國門之外，但各縣市政府仍不敢掉以輕心，苗栗縣政府農業處與動物防疫所15日結合國軍及相關單位，在銅鑼生態保育中心舉辦非洲豬瘟緊急防疫演習，模擬肉品市場出現感染豬隻後，實兵操演移動管制、採樣送驗、就地掩埋及追溯牧場流程。

15日的演習狀況為苗栗縣肉品市場發現2頭疑似感染甲類傳染病的豬隻，參演人員隨後進行調查及採樣送驗，在確診感染非洲豬瘟後，防疫人員逐層通報並啟動一級災害應變機制，緊接著執行撲殺及挖洞就地掩埋及消毒，同時追溯染病豬隻養殖來源，完成嚴謹防疫流程，最後通報解除警報。

演習由縣府祕書長陳斌山主持，參演的有農業處、動物防疫所、環保局、警察局、肉品市場、中央畜產會屠檢獸醫師及國軍等單位，各司其職，行政院農委會簡任技正朱慶誠、農業科技研究院副研究員李明昌及防檢局新竹分局副分局長林崧等人到場指導，另邀各鄉鎮市公所及養豬協會人員一旁觀摩。

簡任技正朱慶誠等官員表示，1997年的口蹄疫大爆發，幾個月內撲殺了300多萬頭豬隻，這次全國提前在疫情爆發前行動，更能防堵疫情入侵，他另建議演練情節要考量萬一疫情擴大的複雜性，更能強化應變能力。

另外，對於撲殺豬隻後，方圓3公里內的養豬場防疫也不可輕忽，還有縣府在選擇掩埋地點時，要將是否會汙染水源等因素列入考量，防疫工作將更臻完善。

(中時 )

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