〈祭姪文稿〉赴日展 台北故宮強調符合審議程序

2019年01月15日 19:08 旺報 李怡芸

日本東京國立博物館《書聖之後—顏真卿及其時代書法特展》因展出故宮限展文物，唐顏真卿的〈祭姪文稿〉而爭議一時，15日下午在駐日代表謝長廷、故宮書畫處處長劉芳如等人共同參與下舉辦了開幕式。台北故宮指出，一切借展流程均符合文物出國審議程序。

故宮代理院長李靜慧表示，任何院藏文物外出展覽前，院內研究人員皆會謹慎評估文物狀態，且遵照《國寶及重要古物運出入處理辦法》第四條規定辦理：「中央主管機關應依第二條所定申請條件及前條所定應檢具文件辦理書面審查，並召集專家學者組成專案小組，就古物狀況是否適合出國進行實物審查後，報請行政院核准。」

故宮說明，去年11月初故宮依上述規定發函文化部文化資產局申請審議。經文資局邀集四位專家來院召開借展文物出國審議會議後，審議結論為「古物狀況穩定，適合出國展覽」。故宮依此再報請行政院核准借展，其過程均符合專業審議與行政程序。

故宮進一步說明，院藏〈祭姪文稿〉曾於國內展出三次，分別是2001年「書畫菁華特展」、2008年的「晉唐法書名蹟展」及2011年「精彩100國寶總動員」。每次展出不超過42天，以符合故宮限展品的展出期限，最近一次展出與本次赴日展也已相隔7年。

(旺報 )