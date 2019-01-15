周錫瑋：國民黨中心思想混亂 總統初選該舉行大辯論

2019年01月15日 19:15 中時 朱真楷

前台北縣長周錫瑋在國民黨主席吳敦義延攬下可望接任副主席。稍早他接受廣播專訪時，被問到當前國民黨是否欠缺中心思想？他不客氣地說，確實是分歧、混亂、沒有整合，政策在哪？邏輯在哪？中心思想在哪？現在的國民黨是無法回答這些問題的，候選人（總統候選人）都只在經營黨內選票，「我覺得太混亂了」。

吳敦義在本月2日公開表示將請周錫瑋擔任國民黨副主席，儘管事後因故耽擱迄今，但周錫瑋剛剛在廣播節目上證實，去年12月31日，吳敦義確實親自表達希望他能去接副主席，當下他就回應願意全力以赴。

周錫瑋說，擔任國民黨副主席當然可以做很多很多事，就像這次2018選舉他擔任中央助選團副團長，四處掃街、助講、提供政策，甚至幾位當選人事後還請他提供政策建議。

但被問到國民黨有沒有可能團結時，周錫瑋直言，許多黨員都在問「要向誰團結？你的中心思想是什麼？」我覺得這些問題應該攤開來說，每個想參選總統的人也都應該回答，若無法回答，就算初選結果推一個人出來，請問黨員會服氣嗎？周錫瑋強調，現在國民黨說要團結，其實是因為民進黨太差，卻沒去思考自己推的人有沒有好的條件與政策做法，如果繼續這樣，那是不是4年後又被淘汰一次？

面對即將接任民進黨秘書長的羅文嘉評論國民黨現在最缺的就是中心思想，周錫瑋坦言「我覺得確實太混亂了」，包括兩岸問題在內卻都缺乏凝聚共識的過程。

主持人追問「所以你是說沒有中心思想？」周錫瑋豪不猶豫地回稱，「是的，現在是分歧、混亂、沒有整合，老百姓會想問為何要投給你，你的人才在哪？政策在哪？邏輯在哪？中心思想在哪？我覺得現在是無法回答這些問題的，候選人都只是在經營黨內的選票。」

周錫瑋也以即將展開的總統初選為例表示，將來的做法，是應該將全台灣分成六個區域，進行主題式的辯論，並邀請外界的意見領袖參與辯論，然後凝聚共識，未來才能精準的提出、執行符合人民期待的政策。不然只有說要當選、要執政，老百姓一定會反問國民黨執政能帶來什麼？你有能力做到嗎？

(中時 )