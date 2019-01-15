大膽島3／1開放觀光 金門戰地新景點

2019年01月15日 19:06 中時 李金生

大膽島上的精神堡壘。（李金生攝）

大膽島上的清乾隆年間勒石「鳳崗」。（李金生攝）

大膽島上的「海天一色」勒石。（李金生攝）

「三民主義統一中國」心戰牆是大膽島著名的景點之一。（李金生攝）

「大膽挑大擔」的精神標語展現駐軍的豪情壯志。（李金生攝）

有「前線中的前線」、「離島中的離島」之譽的大膽島，將配合228連續假期在3月1日正式開放觀光，除大陸及港、澳人士不接受申請，其餘國人及外國籍人士皆可登島。因受原軍用碼頭條件限制，每日將採預約制登島，並以150人為上限。

大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門本島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。隨著兩岸緊張關係緩和，縣府在2014年正式接管，歷經多年規畫整備，去年配合823炮戰60周年紀念，對外開放觀光試營運，成效良好獲得好評。

大膽島上有豐富的古蹟、軍事遺跡，包括「島孤人不孤」勒石、神雞之墓、大膽神泉、石獅、北安寺、神泉茶坊與「三民主義統一中國」心戰牆等特色景點，都讓人在登島攬勝，大發思古幽情之餘，也可懷想昔日駐軍戍守兩岸最前線，枕戈待旦的辛勞。

縣府觀光處表示，配合正式開放觀光，特別與全國唯一「官窯」金門陶瓷廠合作，以島上神雞為發想推出神雞紀念酒，並將於島上遊客服務中心陸續推出大膽限定文創商品，有存錢筒、帽子、神泉茶壺、杯盤組。

縣府為帶動烈嶼鄉觀光發展，也將以「九宮碼頭」為進出門戶，營造烈嶼大膽跳島旅遊路線，並規畫旅遊套票，內容包含往返交通船（單趟航程約為30分鐘）、島上全程步行搭配電瓶車接駁參觀及隨團專業導覽解說（全程參觀時間不含航程約為4小時）、神泉茶坊餐點及保險等。

縣府參考台灣多處離島船票及未來大膽島開放觀光營運相關成本，在以行銷推廣為主，不以營利為目的原則下，訂定全票票價為新台幣1500元，金門鄉親的優惠票價為750元。另也計畫針對不同對象提供優惠票，包括敬老愛心孩童票、老兵票等，預計於2月12日開始受理登島申請作業，屆時將可透過臨櫃、傳真等方式進行申請。

該處提醒因正式開放觀光適逢228連假，計畫於開放首日登島遊客應盡早準備，並於2月12日至14日之間完成登島申請作業。相關資訊可撥打大膽島免付費服務專線0800-371518洽詢。

(中時 )