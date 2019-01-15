搶春節商機樂園門票下殺5折 名字有這些字就可免費入園

2019年01月15日 19:04 中時 李宜秦

今年春節連續假期長達9天，交通部觀光局與全台23家主題樂園合作，祭出多項優惠活動。為鼓勵民眾使用大眾運輸工具，也推出5折到7折不等折扣，以劍湖山世界為例，只要搭乘台灣好行到園，就可享有5折的450元優惠。此外，泰雅度假村更大打政治牌，只要姓名中有英文、明溱、文哲、國瑜其中一字者，就可免費入園。

觀光局今表示，寒假與春節期間各家主題樂園推出福氣好康活動，在2月2日到10日的春節期間，六福村門票皆可折價5折，每人僅499元；小叮噹科學園區在寒假、春節期間全票也可打7折，每人僅350元；遠雄海洋公園則是在新春推出2499元的三人套票，每人只要833元。

另外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，觀光局也協同公路總局，推出多項公共運輸優惠，如搭乘新竹客運或台灣好行至小人國民眾，就可享有56折的450元優惠票價；搭乘台灣好行到劍湖山者，也可享有5折的450元票價。

而泰雅度假村則跟上近日的政治熱潮，除春節66折門票優惠與8哲住宿優惠外，只要入園旅客姓名中有「英文、明溱、文哲、國瑜」其中一字者，就可免費入園。

參與本次活動的樂園共23家，北部地區有雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國、六福村、小叮噹科學園區、萬瑞森林樂園：中部地區有香格里拉樂園、西湖度假村、麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅度假村、杉林溪森林生態度假園區、劍湖山世界。

南部地區有頑皮世界、尖山埤江南度假村、義大世界、大森林樂園、大路觀樂園、小墾丁度假村；宜花地區則有綠舞莊園日式主題遊樂區、遠雄海洋公園、怡園度假村。詳細內容皆可至「台灣好樂園」查詢。

(中時 )