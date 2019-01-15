袁詠琳周旋5男間 抓狂咬人崩潰痛哭

2019年01月15日 18:58 中時 尤嬿妮

袁詠琳新單曲〈終於勇敢了〉MV。（杰威爾提供）

袁詠琳新單曲〈終於勇敢了〉MV。（杰威爾提供）

袁詠琳（Cindy）近日推出新單曲〈終於勇敢了〉，MV安排三段感情考驗，袁詠琳飾演周旋在鄒承恩、周孝安、張耀仁、涂善存及周洺甫5男間的角色，不但上演吻戲，還抓狂咬人、崩潰痛哭且咄咄逼人，透過歌詞傳達「勇敢向該放下的事、不該執著的人說再見，讓自己過得自在坦然」，讓袁詠琳過足戲癮！

MV中，她除了與新生代演員張耀仁一起詮釋年少任性妄為的激烈愛情她好友鄒承恩也情義相挺變身劈腿渣男，獻出睽違10年的MV拍攝；而最後一段則是歷經感情挫折與歷練後，遇見的現任男友周孝安，兩人首次合作便上演吻戲，開拍前，袁詠琳與周孝安短暫相處隨即打破生疏，深情地進入劇情設定的情緒中。

袁詠琳為該MV提早3個月與團隊討論籌備事宜，當時正值電影《誰先愛上他的》宣傳期，蠟燭兩頭燒的她沒錯過任何討論環節，相當敬業；此次拍攝動用近百位演員及工作人員，耗時2天半完成，且同步申請進入桃園機場兩大航廈，打造最具真實感的場景，此外，MV所有演員的服裝造型也特別情商電影《誰先愛上他的》團隊操刀，打造專業視覺效果；〈終於勇敢了〉已數位上架。

(中時 )