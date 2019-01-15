李燕、陳冠霖爆雷照引暴動！燕媽超愛無緣女婿李沛旭

2019年01月15日 18:59 中時 林淑娟

李沛旭客串《炮仔聲》，與陳冠霖同樣在蔥田遇到李燕。（三立）

陳冠霖曝光婚禮照。（取材臉書）

陳冠霖劇中壁咚李燕。（三立）

陳冠霖飾演的至明發現喜歡李燕飾演的家芸。（三立）

陳冠霖在三立八點檔《炮仔聲》中正周旋在舊愛曾莞婷與新歡李燕之間，劇情讓觀眾直呼虐心。李燕今在臉書曝光她和陳冠霖的接吻劇照，寫著「這是家芸的小劇場還是劇情走向？讓我們繼續看下去」，陳冠霖則是貼出他右牽新娘曾莞婷、左牽伴娘李燕的三人行照片，問網友：「你們說，都這麼水，是要至明怎麼選？這款情形到底係誰要嫁？」兩人不同的「爆雷」照，同樣引發網友暴動！

李燕受訪對劇情超保密，不敢爆雷，只說留給觀眾一點想像空間，但她和陳冠霖都曾暗示劇情會「峰迴路轉」。她坦言過去半個月幾乎天天都拍哭戲，「真的哭死寶寶了」。誰知她似乎有哭戲特異功能，雖然每天哭不停，但哭的當下額頭不會爆青筋，哭完鼻子不會紅、眼睛不會有血絲，還能馬上轉換情緒換拍其他甜蜜戲，讓她忍不住自嘲：「我就是身體強壯啊！」

李燕說，因為每天忙拍戲，她前幾天才終於見到已經快一個月沒見的媽媽，重溫當媽寶的感覺，結果燕媽疑似太久沒看到女兒，抓著她猛聊《炮仔聲》劇情，從第一集大聊到13集，「好像我不知道劇情一樣！」雖然她已經跟陳冠霖第5度配對，不過她說媽媽百看不膩，但這次媽媽更愛她劇中無緣的女婿李沛旭，覺得首度演「台八」的李沛旭充滿喜感、很可愛。李沛旭也開心回應：「謝謝燕媽的稱讚和喜愛！」

而周旋在兩女之間的陳冠霖，因為戲份重，已經累到健康亮紅燈，他Po出藥袋照片，讓粉絲心疼不已。陳冠霖受訪時表示，前兩天脖子、頭皮開始出現紅疹子，看了醫生吃了藥後，卻又出現嗜睡飄飄然的副作用，為免影響拍戲，所以只好停藥，繼續忍受起紅疹之苦。

(中時 )