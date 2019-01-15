又有防疫假消息！農委會：依法嚴辦、最高罰100萬

2019年01月15日 19:08 中時 游昇俯

國內非洲豬瘟防疫如坐針氈，卻又有人亂放謠言。針對近來網路流傳「桃園已經有豬瘟了」的不實訊息，農委會防檢局今（15）日表示，國內並未爆發任何豬瘟、非洲豬瘟疫情，嚴正駁斥網友不實言論，予以強烈譴責，並已請北市警局中正第二分局偵辦，將依「社會秩序維護法」或「動物傳染病防止條例」予以告發，依法嚴辦，最高可罰100萬元。

防檢局指出，臉書帳號GinaLin於1月9日上午2時22分，於網路散布「桃園已經有豬瘟了，敬告朋友們不要去買豬肉吃」等語，但目前國內並無任何豬瘟、非洲豬瘟疫情，台澎金馬全境皆未發現及檢出案例，該網友言論已構成違反社維法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」之要件。

防檢局表示，該名網友散布的造謠言論，足以造成民眾錯誤判斷，不僅嚴重干擾防疫工作，更可能引發恐慌，防檢局已請中正第二分局電信警察調查，確認身分後若由警局依違反社維法告發，將可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，若由防檢局依違反動傳條例第43條告發，可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

防檢局呼籲，防疫視同作戰，目前正值非洲豬瘟防疫期間，國人應配合政府防疫整備工作，共同守護台灣養豬產業，抵制打擊防疫工作的惡意造謠行為。

(中時 )