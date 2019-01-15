又有防疫假消息！農委會：依法嚴辦、最高罰100萬

網友Gina Lin於臉書發表「桃園已經有豬瘟了」的不實消息。（網路截圖）

友善列印
中時

國內非洲豬瘟防疫如坐針氈，卻又有人亂放謠言。針對近來網路流傳「桃園已經有豬瘟了」的不實訊息，農委會防檢局今（15）日表示，國內並未爆發任何豬瘟、非洲豬瘟疫情，嚴正駁斥網友不實言論，予以強烈譴責，並已請北市警局中正第二分局偵辦，將依「社會秩序維護法」或「動物傳染病防止條例」予以告發，依法嚴辦，最高可罰100萬元。

防檢局指出，臉書帳號GinaLin於1月9日上午2時22分，於網路散布「桃園已經有豬瘟了，敬告朋友們不要去買豬肉吃」等語，但目前國內並無任何豬瘟、非洲豬瘟疫情，台澎金馬全境皆未發現及檢出案例，該網友言論已構成違反社維法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」之要件。

防檢局表示，該名網友散布的造謠言論，足以造成民眾錯誤判斷，不僅嚴重干擾防疫工作，更可能引發恐慌，防檢局已請中正第二分局電信警察調查，確認身分後若由警局依違反社維法告發，將可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，若由防檢局依違反動傳條例第43條告發，可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

防檢局呼籲，防疫視同作戰，目前正值非洲豬瘟防疫期間，國人應配合政府防疫整備工作，共同守護台灣養豬產業，抵制打擊防疫工作的惡意造謠行為。

(中時 )

汰換老舊垃圾回收車 苗栗13鄉鎮… 7旬嬤秀廚藝 獨居長輩提前樂享圍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。