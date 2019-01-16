日式丼飯好味道　店員年輕有活力

2019年01月16日 07:23 中時 莊曜聰

「懶的丼」除了日式炸雞外、豬排、牛丼都是顧客指名度高的美味好料。（店家提供）

「懶的丼」內部挑高設計，環境明亮整潔，老闆何昌鍵要打造讓顧客好像在家用餐的親切與輕鬆感覺。（莊曜聰攝）

位於新營「懶的丼．雞唐揚專賣」開業2年，特色雞唐揚（日式炸雞）、勝丼（豬排）、牛丼等和風料理口味獨特，加上用餐環境整潔，而且店員清一色都是30歲以下的俊男美女，店頭充滿活力，吸引一批死忠顧客，也是親子用餐的好選擇。

30歲的年輕老闆何昌鍵並非餐飲專業，國貿相關科系畢業的他基本功其實是在軍中伙房練出來的，退伍後一度從事業務工作，因為有開店夢想，跟妻子四處吃美食做功課，在因緣際會下，找到嘉義大林的創始店學習手藝，並選在新營開店。

新營的日式料理店不少，但專攻炸物、丼飯的店家不多，一份丼飯或定食，再配上一碗關東煮就可以吃得很滿足，何昌鍵說，店內招牌的唐揚雞丼算是另類的親子丼飯，可以一次吃到酥脆多汁的日式炸雞跟滑順的雞蛋蓋飯，指名度No.1。

何昌鍵說，台南農特產品質好，店內的米飯都是選用在地好米，雞唐揚用的雞腿肉跟豬排用的里肌肉都是產地直送，蔬菜也是菜市場選購的，經過獨門配方料理後，吃得出新鮮好滋味。

用餐氣氛也是店家很注重的部分，會盡量讓一起前來的消費者，在同一時間吃到熱騰騰的料理，就像在家中同桌吃飯的感覺，加上內外場的服務人員都是20來歲的年輕人，熱情有活力，讓顧客有不同的感受。

店名：懶的丼．雞唐揚專賣新營店

地址：台南市新營區民治路35號

營業時間：11：00～14：3017：00～20：30

電話：0988604172

公休：無公休日

價格：唐揚雞丼／165元 勝丼（豬排）／165元

(中時 )