花蓮遠百福袋17日限量開賣 一袋有三次中獎機會

2019年01月15日 19:29 中時 張祈

花蓮遠百金豬福袋來囉，三個抽獎機會最高總價值77萬，福袋預購將於17日開賣。（張祈攝）

花蓮遠百金豬福袋來囉！今年破天荒推出「三個願望一次滿足」的三重優惠，買一袋就可當場帶回價格近2千元的羊毛被，還有機會抽中第二波機車、Apple Watch、GoPro HERO7等好禮，金豬特別獎則是價格近70萬的福特FOCUS汽車，金豬福袋價格1600元，將於17日開始預購。

「每12人就有1人可中獎！」遠百花蓮店長黃友誠說，福袋限量1200個，今年推出好禮三重重奏，第一禮為回饋獎「JOJO發熱羊毛被」；第二禮為「金豬彩球」，共有宏佳騰機車Dory115、APPLEWATCH、GoProHERO7及遠東百貨商品券等100項大獎；第三禮為「金豬特別獎」為福特FOCUS一台，一袋抽3次，堪稱尺上中獎率最高的福袋。

買福袋還可以做公益，今年花蓮遠百跟花蓮縣谷若思全人關懷協會合作，每賣出一袋，就捐出20元幫助偏鄉兒童星光教室陪讀物資。

金豬福袋預購加限量1200個，預購限量900個將於17日開始預購至2月4日，全館消費888元發票即可以1600元現金預購福袋，300個現場購買福袋，則將於2月5日大年初一早上9時發放號碼牌，9時20分準時開賣，並於開賣當天9時30分抽出金豬二重奏獎項，下午1時抽出金豬特別獎，價值近70萬的福特FOCUS。

(中時 )