來不及！廚餘養豬場檢核12縣市申請展延

環保署今日開會，研商廚餘豬場的蒸煮設備檢核，以及其他相關議題。（廖德修攝）

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農委會主委陳吉仲本月6日表示，將加強管控1155間不符合廚餘蒸煮標準的養豬場，列管的廚餘養豬場必須在1周內通過環保單位的再利用檢核，否則得轉型使用飼料或退場。期限已過，環保署新任署長張子敬今（15）日召集各縣市環保局長開會，共有新北、桃園等12個縣市表示，將函請農委會同意展延檢核期限。

張子敬表示，昨日上午就任，下午即陪同行政院長蘇貞昌前往桃園欣倫畜牧場，了解廚餘飼養高溫蒸煮及防疫作為，今天是他首次以署長身分召開工作會議。會中除了盤點各地廚餘產生量、去化及處理量能，共有新北、桃園、台中、台南、高雄、宜蘭、竹縣、苗栗、彰化、南投、屏東、竹市等12縣市反映，將對轄區內養豬場具有廚餘高溫蒸煮設備，但尚未取得檢核的養豬場，函請農委會同意展期。

環保署環境督察總隊長李健育表示，重點是各個養豬場趕快設置合格的高溫蒸煮設備，檢核期限則尊重地方政府決定。除了這12個縣市，目前已有雲林、嘉縣、花蓮、金門禁止廚餘養豬，就沒有檢核蒸煮設備的問題。

為了去化增加的廚餘，李健育說，環保署將優先補助地方政府，設置廚餘破碎脫水等緊急處理設備。估計破碎脫水、打漿設施及快速發酵處理模組，所需經費約4.5億元，已請各縣市儘速提送申請。

長期政策上，環保署規劃以生質能為目標，台中已於去年10月完成第1階段工程，每日可處理80公噸廚餘。桃園的生質能廠預計於2021年7月完工，台南、宜蘭、台北、高雄等4縣市正在規劃中，完工後預計每日可處理家戶廚餘800公噸。

環保署強調，防堵非洲豬瘟疫情發生，需全民及各單位共同努力，地方環保單位需配合：

一、轄區內原使用廚餘養豬若改為飼料，轉知產源縣市提早因應並掌握流向。

二、地方政府與民間堆肥廠合作。

三、大於1公噸的產源，輔導自行設置處理設施。

四、年節將近，加強宣導民眾惜實、廚餘瀝水減量的觀念，事先擬定年節應變計畫。

五、若規劃進焚化廠處理，將補助作業所需堆高機經費。

六、短期請各縣市立即提報脫水、破碎設施及模組式高效堆肥所需購置經費；中長期將補助區域堆肥場及生質能廠。

(中時 )

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