金門縣長欲赴閩商談「新四通」 陸委會警告：涉及中央職權

2019年01月15日 19:35 中時 藍孝威

福建省近日召開人大、政協兩會，福建省省長唐登傑14日在作政府工作報告時表示，2019年福建將促進閩台經濟社會融合發展，推動與金門馬祖通水、通電、通氣、通橋。金門縣長楊鎮浯回應，將在農曆春節前組團到福建洽談相關事宜。陸委會警告，相關事宜現階段並無必要性及急迫性，且涉及中央職權，仍須由中央政府全盤衡量及審慎評估。

面對福建省釋出的利多，金門縣長楊鎮浯表示，金門最需要的是民生資源，以及經濟發展的合作交流；雖然以地方政府角度而言，不應介入太多政治事務，但金門會掌握兩岸契機和氛圍。

楊鎮浯表示，縣府計畫在春節前組團拜會福建省官員，但時間仍在協調。金門將提出可先行先試的交流做法和協作方向，爭取雙方的合作，希望一切順利可以很快有具體成果。

不過，陸委會立刻出面踩煞車，回應媒體詢問時，警告意味濃厚地說：「金門、馬祖與中國大陸福建地區通氣、通電、通橋之議題，過去金馬地方亦曾有倡議，但現階段並無必要性及急迫性，且涉及兩岸協調溝通及未來兩岸關係發展等複雜敏感問題，影響十分深遠，涉及中央職權，仍須由我中央政府全盤衡量及審慎評估。」

陸委會表示，為照顧離島地區之建設與發展，政府支持金門、馬祖與中國大陸福建地區先試先行的交流與經貿合作，惟必須符合政策及法律規範。例如：金門自中國大陸引水是經過雙方政府授權的海基會與海協會溝通，我政府在「金門水資源自主、用水安全」兩大前提下，自中國大陸引進補充性水源（金門仍可維持七成自有水源），並已於107年8月5日通水。

陸委會表示，習近平及中國大陸福建省省長所提的「應通盡通」或「通水、通電、通氣、通橋」等議題，都是以「統一」為前提，並存在分化我方意圖，沒有正視中華民國存在，也沒有尊重臺灣民主制度。我們呼籲中國大陸，若真心推進兩岸經濟合作制度化，就應該正視中華民國臺灣存在的事實，並且由政府或政府授權的公權力機構，坐下來談，才能真正達成兩岸經貿互利互惠，共享發展。

陸委會表示，對於媒體報導，金門縣政府計劃在農曆春節前組團到福建洽談相關事宜，經洽內政部移民署瞭解，金門縣楊縣長已向該署申請在1月下旬赴陸進行相關交流，刻由移民署會同相關機關審查中。對於金門縣楊縣長申請赴陸交流，本會提醒應遵守兩岸條例相關規定。

陸委會提醒，對於合法、合於規範的兩岸交流，政府持正面看待。惟兩岸交流應秉持對等尊嚴、健康有序之原則，不應設置任何政治前提。

(中時 )