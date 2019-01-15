伊甸台中烘焙庇護工場推10款年節禮盒首創獨享包

伊甸台中烘焙庇護工場15日舉辦「年節禮盒推廣」記者會，為刺激買氣，今年推出10款造型禮盒，及「幸福獨享包」，讓消費者自由選購，距農曆春節不到半個月，訂單僅5成，庇護員工們「告急」賣力介紹。（張妍溱攝）

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伊甸台中烘焙庇護工場今年推出10款造型禮盒，及「幸福獨享包」。（張妍溱攝）

伊甸台中烘焙庇護工場15日舉辦「年節禮盒推廣」記者會，為刺激買氣，今年推出10款造型禮盒，及「幸福獨享包」，讓消費者自由選購，距農曆春節不到半個月，訂單僅5成，庇護員工們「告急」賣力介紹，呼籲外界踴躍訂購，「一手送好禮、一手做公益！」。

伊甸庇護事業處長陳智宏表示，目前庇護工場的訂單未達預定目標，也比去年同期約少5成左右。今年結合插畫家、設計全新包裝，並開發全新口味「南瓜子酥糖」來吸引買氣。

「請購買伊甸年節禮盒！」，拿著訂購單盼大家響應購買，輕度智能障礙的20歲小昇，3年前加入烘焙庇護工場，剛開始學習烘焙基本工作，生疏也不會數數，現在進化成包裝高手，還擔任行銷員，勇敢跨出第一步，生命由黑白變彩色。

伊甸烘焙庇護工場年節禮盒，有入口即化的「南瓜子酥糖」、香酥可口的「牛軋餅」、清爽好味的「草莓燒菓子酥」及香氣誘人的「肉紙肉乾」，所有產品組合成10款「春節禮盒」；讓拿到禮盒的人有個「十全十美」好年。另3款小包裝「獨享包」，讓1人也能享有幸福味。

今年與星座小熊–布魯斯插畫家合作，外盒有可愛的童趣插畫，很療癒，讓大家看到包裝就很開心。伊甸春節禮盒即日起至2月1日止開放訂購，呼籲大家一同支持身心障礙朋友自立生活。

(中時 )

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