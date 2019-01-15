獵人長槍射肚亡 花蓮縣警保護家屬盼勿張揚

2019年01月15日 19:48 中時 許家寧

獵槍誤打自己腹部身亡！花蓮鳳林鎮52歲的吳姓男子前夜9點多整理無照獵槍，卻疑似槍枝走火，不慎誤擊腹部，親友聽到槍聲外出查看，將傷者送醫仍不治，警方到場勘驗，發現長槍自射肚子雖不易，但初步排除他殺，不過以花蓮縣警察局指示分局不要張揚，拒絕透露更多訊息。

警方表示，鳳林鎮大榮里一名吳姓平地原住民（52歲），因準備申請獵槍槍證，1月13日晚間9點多時一個人在自宅屋外整理長130公分的改造獵槍，不慎誤擊腹部，弟弟聽到槍聲急忙向警方報案，經送往花蓮慈濟醫院急救，但因傷勢過重，搶救後仍身亡。

調查員警說，擔任臨時工的吳男和家人同住，平時有打獵習慣，初步研判吳男夜裡保養槍裡槍枝時，槍枝裡面還有火藥子彈，可能工業用底火（俗稱喜得釘）不慎走火造成擊發，雖然獵槍很長，但若呈現坐姿或站姿、正好槍口傾斜對準自己，誤擊腹部「也並非不可能。」

警方低調稱，花蓮縣警察局告知分局不用發布消息，尤其民眾發生難過的事，要尊重家屬不願被報導，目前應無明顯外力介入，至於無照持有槍枝部分是否違法，因當事人已死亡，法律上不會追究，警方恐原民不體諒，也不便藉機呼籲槍枝要登記。

原住民族狩獵文化一直與國家法律衝突，過去不乏因持有獵槍，未向警方報備造成觸法，讓「部落英雄獵人成罪犯」，但隨著原住民基本法制定與原權大進步，近年出現原民持槍除罪化判決，日前更有桃園原住民持無照獵槍，檢察官認為屬生活工具，不予起訴。

(中時 )