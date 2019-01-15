韓國E咖女主持紅毯直接露「該邊」 原來曾是胯下女團成員！

2019年01月15日 19:57 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國「第28屆首爾歌謠大賞」今（15）晚舉行，紅毯由權赫秀及新人女團「CAMILA」的韓初林主持，首爾零下兩度的低溫，不時吹起大風，不少女藝人都冷到發抖，唯有紅毯女主持人韓初林，大秀「該邊」給大家看，焦點都被她搶走，她的名子也立刻登上韓國熱搜榜。

韓初林是新人女團「CAMILA」的成員之一，但其實她出道多年，先前是有名胯下女團「Laysha」成員。（圖／翻攝自韓網）

今日首爾歌謠大賞的紅地毯在低溫下展開，衣著單薄的女星們都抵受不住寒風，雖然需要一直保持微笑，可是TWICE Sana和Red Velvet Irene等人都不時擺出難受的表情。典禮主持人申東燁、「Super Junior」金希澈及金所炫聯袂踏紅毯，兩人怕穿著平肩禮服的金所炫感冒，貼心脫下身上外套英雄救美，增添紅毯「笑果」。

「Laysha」以火辣裝扮與性感舞蹈，曾到過台灣成人展。（圖／翻攝自韓網）

不過就算女偶像們穿的再清涼，都依舊比不上放送「該邊肉」的紅毯主持人韓初林，她曾是性感舞團「Laysha」成員，以火辣服裝出名，也曾到訪過台灣，去年組新女團「CAMILA」重新出發，今擔任紅毯主持人的她，以薄紗長裙亮相看似典雅端莊，裡面卻是高衩舞衣，大曬「該邊肉」，讓網友直呼傻眼，也成功引起話題。

(中時電子報)

「Laysha」的誇張性感舞蹈影片