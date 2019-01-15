不一樣的畢業旅行！台南市8校學童秀才藝展自信

2019年01月15日 20:21 中時 李其樺

台南市崇和國小學生今年參加萬海航運社會福利慈善基金會的熱氣球升空計畫，昨天在日月潭向山遊客中心表演客家山歌party舞蹈。（李其樺翻攝）

台南市8所偏鄉學校共80名學生參加熱氣球升空計畫，14日至17日展開鐵道之旅及老街文化巡禮，在奮起湖、日月潭向山遊客中心等觀光景點，進行音樂、舞蹈等才藝表演，既可為學生留下難忘的畢業旅行回憶，也給學生提供表演舞台，建立人生自信。

108年度萬海航運社會福利慈善事業基金會熱氣球升空計畫連續第2年舉辦，今年除主辦學校左鎮區左鎮國小外，另有仁德區文賢國小、依仁國小；關廟區崇和國小、仁和國小、新光國小；以及新化區口埤實小和玉井區層林國小等8所偏鄉學校共同參與計畫。

左鎮國小校長李智賢指出，這次計畫以鐵道之旅及老街文化巡禮通過申請，規畫4天3夜的旅行，走訪台灣鐵道以及配合課程實地走訪老街，也讓孩子進行展演，14日在奮起湖火車站，由口埤實小學童表演西拉雅歌曲演唱及舞蹈表演，另安排依仁國小直笛演奏及文賢國小的十二婆姐傳統藝術表演。

李智賢表示，昨天8校學童來到日月潭向山遊客中心，由仁和國小展演武術及流行舞蹈，層林國小演奏直笛及烏克麗麗，崇和國小表演客家山歌party舞蹈，老師更結合桐花彩繪的飄扇元素；今、明兩天將陸續在苗栗勝興火車站和台北木柵動物園展演。

李智賢表示，萬海航運社會福利慈善事業基金會給予學生每人5000元的補助，讓學生可以無後顧之憂地參加畢業旅行，又能展現自我，開擴眼界，來一趟學習成果驗收之旅，也為國小生涯留下美好的回憶。

(中時 )