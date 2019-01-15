蘇揆要求100％稽查 旅客排長龍等檢查

關務署台北關15日試辦提升高風險地區入境旅客手提行李抽檢比例為防疫把關，雖然立馬查獲夾帶豬肉丸子，但造成入境旅客在綠線檯前大排長龍的等待檢查。（陳麒全攝）

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關務署台北關15日試辦提升高風險地區入境旅客手提行李抽檢比例為防疫把關，雖然立馬查獲夾帶豬肉丸子，但造成入境旅客在綠線檯前大排長龍的等待檢查。（陳麒全攝）
關務署台北關15日試辦提升高風險地區入境旅客手提行李抽檢比例為防疫把關，雖然立馬查獲夾帶豬肉丸子，但造成入境旅客在綠線檯前大排長龍的等待檢查。（陳麒全攝）
關務署台北關15日試辦提升高風險地區入境旅客手提行李抽檢比例為防疫把關，雖然立馬查獲夾帶豬肉丸子，但造成入境旅客在綠線檯前大排長龍的等待檢查。（陳麒全攝）

行政院長蘇貞昌14日甫上任後，首衝到桃園機場視察非洲豬瘟防疫作為，指示高風險地區來的旅客，隨身行李必須百分之百嚴查，務必把非洲豬瘟病毒阻絕在境外。關務署台北關15日提升入境旅客手提行李抽檢比例，為防疫把關，雖然立馬查獲夾帶豬肉丸子，但造成入境旅客大排長龍的等待檢查。

台北關稽查組關員15日試辦高風險地區入境旅客手提行李抽檢比例，上午有3班從大陸飛抵台灣的班機幾乎同時抵達，桃機公司安排托運行李配送集中在4至6號行李轉盤，便利海關關員集中檢查。海關關員將入境旅客的手提行，一個一個全面攔查，不到10分鐘，旅客等候檢查隊伍就排到整個入境動線後方，旅客雖然配合檢查，但也有小抱怨等候太久。下午海關關員再次攔查大陸抵達航班的旅客，也造成旅客短暫排隊，至晚間為止，在1名從福州來的旅客夾帶1個含有豬肉的丸子，送防檢局開罰20萬元。

據了解，蘇貞昌在視察後，要求入境旅客手提行李100%稽查，政府全力支持100%檢查，會立刻將缺乏的機具、設備馬上到位，也將人力、檢疫犬的需求滿足至100%。對此，海關部份初估需要增購10台X光機，每台價格約200萬元至250萬元，另攔需增加全天24小時分3班輪值人力130至150人，以及人員訓練時間、費用，才能因應繁重的防疫勤務需求。

相關人員私下表示，海關首度嘗試提升稽查手提行李比例，雖然立竿見影獲得績效，但也出現旅客排隊等候檢查，引起些許抱怨的後遺症。一但達到蘇揆要求的手提行李100%稽查程序，一定會大幅影響旅客通關入境速度，這也會連帶影響桃園機場通關效率及服務品質評比成績，防疫與服務品質孰輕孰重，不是第1線值勤人員所能控制的。

(中時 )

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