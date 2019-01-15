台南市府與農會攜手促銷憨兒愛點心年菜

2019年01月15日 19:57 中時 劉秀芬

為促銷喜憨兒庇護工場年菜，台南巿府勞工局與台南巿各區農會攜手，推出「愛點心」年菜預購活動，其中還有與台南知名阿霞飯店合作的干貝雞湯、滷蹄膀，希望透過農會通路增加訂單，15日於官田區農會超市前舉辦試吃，吸引大批婆婆媽媽圍觀訂購。

喜憨兒基金會執行董事蘇國禎表示，喜憨兒「愛點心」年菜是由漢典食品技術指導，台南庇護工場生產，可提供12位庇護員工在此就業，工場擁有ISO22000及HACCP食品安全雙認證，衛生有保障。

已在庇護工場工作近半年的22歲憨兒小萱，在就服員的帶領及輔導下，學會自己完成黏貼產品標籤、操作真空包裝機封口產品並將成品放入籃子內排列整齊等工作，今日也到現場參與活動。小萱說，很高興能到庇護工場工作，而且每個月都有薪水可拿，希望能再挑戰更難的工作。

台南市副巿長許育典今日也到場協助促銷，他說，自己6歲時因一場火車事故後成為一名身心障礙者，因此對於身障者處境特別有體會，感謝各地農會把通路建立起來。

喜憨兒「愛點心」年菜這次特別與阿霞飯店公益合作，其中的龍鳳呈祥干貝雞湯鍋、滷蹄膀都是年菜裡缺少不了的重要料理。台南巿農會聯銷中心特於年節DM中推銷「愛點心」年菜商品，目前預購已逾100份。

喜憨兒「愛點心」團圓年菜還有鴻運當頭米蒸肉、黃金松阪吉祥油飯、佛跳牆、鳳鳴報喜雞湯鍋；以及岩燒客家豬肉、義式香烤豬肋排、香榭去骨雞腿排、麻油猴頭菇湯等常態商品，單一道菜428元起，5道菜套餐組合價2788元起，年菜訂購截單日為1月21日，最後宅配日是1月28日，常態商品全年均可訂購，歡迎至喜憨兒喜歡你官網選購或電洽06-2642527。

勞工局長王鑫基表示，台南巿庇護工場還有展翼烘焙坊推出3款年節伴手禮，有酥脆手工餅、口感豐富南棗核桃糕等；蓮心園庇護農藝工場以自然無毒種植的美生菜正值收成期；創義及吉茂庇護工場有影印、印刷、美工設計及各種客製化印務產品，請大家多多支持庇護工場，給身心障礙朋友肯定及鼓勵。

(中時 )