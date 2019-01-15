劉至翰被爆密會台大嫩妹 認了與第二任老婆「決定離婚」

2019年01月15日 19:58 中時 林淑娟

劉至翰上月才Po與老婆Vivian一起騎車照。（取材臉書）

43歲已婚的劉至翰被爆密會張姓台大研究生嫩妹，15日消息曝光的同時，他也承認與結婚近5年的老婆Vivian已經決定離婚，兩人最近正在辦離婚手續。他透過經紀人表示：「我跟我太太Vvn的關係因為半年前我經商不順，損失巨大，為避免家庭受影響，我們做出了一些決定，謝謝Vvn的體諒，因此我們三個人目前都是獨立的個體」，聲明內容等於否認自己劈腿外遇。

劉至翰說，謝謝媒體關心，現在他要做的只有好好工作來彌補後續還錢問題，「也謝謝爆料者的熱心，畢竟每家都有自己該念的經」。至於被影射介入他婚姻長達兩年的台大研究生張小姐，他則說：「張小姐是我朋友啊！時常一起跑步騎車。」

據悉，他所謂經商不順，疑似就是之前發展的臉書直播購物，目前已經收攤。經紀人也坦言他目前確實有些債務待還清。他可能為償還債務近期努力接通告，昨晚上利菁主持的中天《麻辣天后傳》，農曆年後也會加入三立八點檔《炮仔聲》演出，是該劇第二波加入的演員群，至於要演什麼角色則尚未定。

劉至翰2011年與前妻林子萱離婚，之後兩人關係交惡，雖然一起生了一個兒子，但據悉已經幾乎完全沒聯絡。他2014年與女友Vivian結婚，兩人從交往時就常在臉書曬恩愛，日前他還po出與老婆一起騎車的照片，上月兩人也一起出席伊正爸爸告別式，去年9月他青光眼開刀，當時臉書也出現另一半在旁守候的畫面，看得出老婆對他一往情深、照顧有加，當時外界完全看不出婚變徵兆。但據悉，兩人婚姻早已生變，只是老婆不願意離婚，是身邊朋友看不下去，才出面爆料，揭開婚變真相。

(中時 )