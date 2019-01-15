槍砲案單親父緩刑又酒駕深表悔悟 再獲緩起訴

2019年01月15日 20:07 中時 蔡依珍

莊姓男子因槍砲案獲判緩刑5年，沒想到去年又酒駕，桃檢以速偵向法院聲請簡判，莊害怕緩刑也被撤銷、要被抓去關，遞狀表達悔悟，坦言因遭竊，情緒低落誤觸法網，還積極展現求職照顧家庭的決心，桃檢決定再給他一次機會，撤回速偵另簽分案後予以緩起訴處分。

38歲莊姓男子在擔任志願役士兵時遭竊，2013年買空氣槍防身、2年後又侵佔打靶用的制式子彈，一併遭查獲，法官考量莊案發後痛改前非，積極表現，在部隊獲1功1嘉獎，以向國庫繳20萬元，換取2個槍砲案共判刑2年、緩刑5年。

沒想到緩刑期間，莊男去年9月酒駕騎機車遭查獲，呼氣值高達每公升1.05毫克，檢方以公共危險罪嫌，將莊向法院聲請簡易判決處刑。但莊主動遞狀陳情，對犯行坦承不諱，表示退伍後為了找工作，積極到桃園參加職訓，卻遭室友偷光財物，情緒低落才會在超商飲酒後騎車上路。

莊男強調，自己婚姻破裂，獨自扶養幼女和年邁雙親，為了順利找到工作，去年9至11月陸續取得3張中華民國技術士證照，懇求不要撤銷緩刑，莊男誠意感動檢方，考量槍砲案和酒駕案犯罪情節不同，加上莊深表悔悟，同意再給他一次機會，予以緩起訴處分，但仍得向公庫支付8萬元。

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(中時 )