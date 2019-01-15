精品級芒果副產品 顛覆想像

里山望明品牌芒果產品強調慢食、優雅、品味。（劉秀芬攝）

友善列印
中時
蜜旺果鋪老闆賴永坤成立里山望明新品牌，要將玉井芒果推向世界舞台。（劉秀芬攝）

要提高芒果附加價值，除了做成芒果冰、果乾，還有什麼方法？台大商學院畢業的賴永坤28年前回台南玉井種芒果，並以蜜旺果鋪品牌打響名號，15日他正式推出「里山望明」品牌，研發結合各式在地食材的巧克力芒果乾、松露巧克力芒果乾、芒果甜辣醬、芒果油醋，準備進軍國際市場。

賴永坤的蜜旺果鋪參加愛文山芒果六級產業化創生計畫，推出「里山望明」品牌，產品強調慢食、優雅、品味，並將結合食農教育、在地餐桌活動，以農村共好精神，把遊客帶進社區，同時帶動地方創生。

「里山望明」品牌產品由高雄餐旅大學、遠東科技大學協助研發，首波推出芒果巧克力棒、芒果巧克力松露、法式芒果軟糖、芒果酵素飲、芒果油醋醬、芒果歐式麵包、芒果甜辣醬，精緻美味產品與包裝設計皆跳脫原本芒果乾產品的既定印象。

新品發表會現場以西餐廳上菜方式進行，美味松露巧克力搭配酸甜的酵素飲可以解膩，芒果歐式麵包沾芒果油醋醬更是絕配，以芒果甜辣醬為基底製作披薩讓參與的來賓吃了欲罷不能，而這套上菜方式也是為將來食農教育、在地餐桌活動作預習。

賴永坤說，為了研發新品，家人與團隊投入非常多的時間與金錢，他是用跑馬拉松的精神與毅力，要將玉井芒果推向世界舞台，期待有更多的人能夠因為芒果的文化，來玉井接受款待，感受里山望明的生活態度與溫暖。

(中時 )

台南市府與農會攜手促銷憨兒愛點… 桃機升級防疫作為 研擬配合措施

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。