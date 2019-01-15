精品級芒果副產品 顛覆想像

2019年01月15日 20:05 中時 劉秀芬

蜜旺果鋪老闆賴永坤成立里山望明新品牌，要將玉井芒果推向世界舞台。（劉秀芬攝）

要提高芒果附加價值，除了做成芒果冰、果乾，還有什麼方法？台大商學院畢業的賴永坤28年前回台南玉井種芒果，並以蜜旺果鋪品牌打響名號，15日他正式推出「里山望明」品牌，研發結合各式在地食材的巧克力芒果乾、松露巧克力芒果乾、芒果甜辣醬、芒果油醋，準備進軍國際市場。

賴永坤的蜜旺果鋪參加愛文山芒果六級產業化創生計畫，推出「里山望明」品牌，產品強調慢食、優雅、品味，並將結合食農教育、在地餐桌活動，以農村共好精神，把遊客帶進社區，同時帶動地方創生。

「里山望明」品牌產品由高雄餐旅大學、遠東科技大學協助研發，首波推出芒果巧克力棒、芒果巧克力松露、法式芒果軟糖、芒果酵素飲、芒果油醋醬、芒果歐式麵包、芒果甜辣醬，精緻美味產品與包裝設計皆跳脫原本芒果乾產品的既定印象。

新品發表會現場以西餐廳上菜方式進行，美味松露巧克力搭配酸甜的酵素飲可以解膩，芒果歐式麵包沾芒果油醋醬更是絕配，以芒果甜辣醬為基底製作披薩讓參與的來賓吃了欲罷不能，而這套上菜方式也是為將來食農教育、在地餐桌活動作預習。

賴永坤說，為了研發新品，家人與團隊投入非常多的時間與金錢，他是用跑馬拉松的精神與毅力，要將玉井芒果推向世界舞台，期待有更多的人能夠因為芒果的文化，來玉井接受款待，感受里山望明的生活態度與溫暖。

(中時 )