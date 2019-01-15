彰化民進黨議會黨團三長交接 卸任總召黃育寬槓上縣黨部主委邱建富

2019年01月15日 20:16 中時 謝瓊雲

彰化縣議會民進黨團舉行三長交接典禮，卸任總召黃育寬(左)在台上開砲，典禮後大合照時氣氛尷尬。(謝瓊雲攝)

民進黨彰化縣黨部評委會對執委會移送五合一選舉黨員違紀參選、助選，書面會議紀錄做出停權處分決議。(謝瓊雲翻攝)

民進黨大選潰敗，氣氛低迷，彰化縣茶壺裡風暴未止息！彰化縣議會民進黨團15日舉行新舊三長交接典禮，卸任總召黃育寬致詞時難掩怒氣直接開砲，在台下縣長王惠美、前縣長魏明谷面前，暗指縣黨部輔選不利、違紀處分又雙重標準，場面氣氛尷尬！

黃育寬強調，自己並非眷戀公職的人，2008年民進黨淪為在野，他號召企業界700人組成春風聯盟，加入民進黨送暖，當時他成為民進黨全國首位不支薪義務執行長，連管理費、清潔費都自掏腰包。

黃育寬自嘲，交接這天他二度創下紀錄，現任黨團總召，卻遭縣黨部停權、等著被開除黨籍，只因為兒子出來參選，這處分豈不是擺明要逼人斷絕父子關係？還有人幫太太輔選慘遭開除。讓人看到民進黨從在野到全面執政後的所做所為，他沉痛呼籲同志努力同時，別忘記謙卑。

根據了解，去年中民進黨進行提名作業時，縣黨部主委邱建富曾公開宣示高額提名爭取過半，為避免自相廝殺瓜分票源，未獲黨提名的黨員若執意違紀參選，助選家屬如父母、配偶，都要處分，最重可開除黨籍。大選後，包括前縣議員黃育寬、賴岸璋和魏明谷夫人劉慧如，都遭到停權處分。

面對媒體追問，黃育寬私下更氣憤指出，去年12月20日縣黨部通知他繳交議員職務捐（公職分擔金），他下午才完成繳費，晚間7點半就收到停權通知。這次選舉選得這麼慘，議會席次回到16年前；南投、高雄市主委都主動請辭，邱建富卻仍把持縣黨部，一點風骨與態度都沒有；更反批邱自己違紀幫田中鎮長謝文賢、無黨籍縣議員洪柏葳站台，也該移送黨紀處分。

邱建富無奈喊冤表示，選前他曾陸續接獲5次違紀檢舉，他都不予受理；對於縣執委、評委會決議他無從干涉，黃的處分案目前已送至黨中央，尚未定案；他強調，民進黨未提名田中鎮長人選，他因為幫魏明谷輔選，才會替陳信國、謝文賢兩人站台，而洪原是彰化市民代表，他以市長身分禮貌性祝福，並無違紀問題。

(中時 )