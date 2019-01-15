蔡碧仲要大法官「接地氣」 勿宣告「累犯」違憲

司法院。（網路資料照）

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中時

司法院大法官會議15日在憲法法庭為累犯規定聲請釋憲案召開說明會，提出聲請的法官們及與會法律學者、司法院代表都認為現行的累犯規定恐有違憲，但法務部次長蔡碧仲則說大法官審案要接地氣，考量社會氛圍，累犯規定未違憲。

高雄地院法官陳松檀、彰化地院法官陳德池、台北地院法官吳志強及3位受刑人，因為主張刑法第47條不論前後罪的犯罪類型，一律加重本刑，及48條裁判確定後發覺累犯，應更定其刑的規定違反憲法罪責原則及法律明確性，因此聲請大法官會議解釋。

大法官會議15日召開說明會，3位聲請釋憲的法官陳述意見，指現行的累犯規定違反一行為不二罰及一事不再理原則，造成法官量刑上的困擾及違憲爭議，關係機關司法院刑事廳長蘇素娥也直言，累犯不問前後罪刑一律加重違反憲法罪責原則。

司法院代表及法官們舉例，依現行的累犯處罰規定，如果假釋中再犯罪或是逃亡中犯案，及檢察官緩起訴，都不構成累犯規定，是充滿矛盾的立法，況且因新、舊前科表的更替，經常造成法官量刑問題，確實有規範不足之處。

5位法律學者除了開南大學鄭善印教授外，台大教授王皇玉、林鈺雄及柯耀程、台北大學鄭逸哲教授都一致主張，累犯加重處罰的規範不足，對犯罪行為人有雙重評價的狀況，違反罪刑法定主義，產生嚴重的合憲爭議。

遭圍剿的法務部代表、次長蔡碧仲則說，大法官審理案件要接地氣，依現在社會氛圍，累犯就應加重其刑，這規定並沒有違憲，如果大法官宣告為違憲會造成喧然大波，將會動搖受刑人縮刑、假釋及遴選到外役監等制度。

(中時 )

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