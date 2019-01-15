東博展出顏真卿書法展盼再創空前人潮 安倍首相母親也到場

2019年01月15日 20:13 中時 黃菁菁

「書聖之後顏真卿及其時代書法」特展15日在東京國立博物館平成館舉行開幕典禮，駐日代表謝長廷、國立故宮博物院書畫處長劉芳如一同參觀會場並欣賞顏真卿的《祭姪文稿》。(黃菁菁攝)

「書聖之後顏真卿及其時代書法」特展15日在東京國立博物館平成館舉行開幕典禮，由主辦單位每日新聞社會長朝比奈豐(右起)、東京國立博物館館長錢谷真美、駐日代表謝長廷、國立故宮博物院書畫處長劉芳如、香港中文大學文物館館長姚進莊一同剪綵。(黃菁菁攝)

每日新聞社會長兼每日書道會理事長朝比奈豐指，每日書道會會員達5、6萬人，他也向記者展示袖扣上面印的「每」字就是取自「祭姪文稿」中的「每」字。(黃菁菁攝)

「書聖之後—顏真卿及其時代書法」特展15日在東京國立博物館平成館針對媒體和貴賓舉行內覽會，許多人都在顏真卿《祭姪文稿》的真跡墨寶前駐足多時，仔細端詳。(黃菁菁攝)

「書聖之後顏真卿及其時代書法」特展15日在東京國立博物館平成館舉行開幕典禮和內覽會，日本首相安倍晉三的母親、每日書道會的成員安倍洋子也到場觀賞。

主辦的每日新聞社會長(董事長)朝比奈豐表示，經過不斷的說明，終於超越政治地辦成這次的展覽，許多日本書法展都引頸企盼，相信這次看展的人數可達前次創最高紀錄的王羲之書法展之1.5倍。

由東京國立博物館、每日新聞與日本經濟新聞、NHK共同主辦的顏真卿書法展1月16日至2月24日將在東博平成館展出，除日本收藏品外，還包括台北國立故宮博物院借展的稀世墨寶，有「天下行草第二」之譽的顏真卿「祭姪文稿」、懷素「自敘帖」、褚遂良「黃絹本蘭亭卷」、釋懷素「小草千字文」等。

兼任每日書道會理事長的朝比奈豐受訪時表示，我們6年前就開始交涉，其他的展品都先蒐集好，現在終於辦成了。雖然曾遇到困難的問題，但我們和台灣故宮的工作人員都不斷地說明，希望超越政治，大家一起欣賞和交流長年傳承下來的東亞文化，才是最重要的，也得到了理解，特別是台灣的歷代政府，現任大使和前兩任大使都提供很大的協助。

謝長廷參觀後表示，「這次的展覽非常難得，在台灣其實都不容易看到，按故宮的規定，展1次不能超過42天，且要休息3年以上，故宮好像也已經10年沒有展出。1400年的紙本現在還能看到真是奇蹟！」、「這也表示我們跟日本關係友好，日本書道愛好者也非常多，剛剛也看到日本首相安倍晉三的母親也來看，我們沒有約，不知道她要來。」

有人質疑國寶出借，展一次傷一次。謝長廷對此表示，這比較專業，因為古代是說紙張是能保存千年，但這已經1千多年了，已經超過了，但現在的科技、技術、專業是可以克服的。

至於國民黨立委質疑這次的宣傳品中，國立故宮博物院的字太小。謝長廷表示，這我沒有意見，交渉、定案應該都不是現在，應該好幾年前就開始交涉，2014、2015年左右，這樣專業的展覽要經過很長時間，技術問題的商討、溝通才有可能。

每日新聞社會長朝比奈豐、東京國立博物館館長錢谷真美等人，日本經濟新聞社常務取締役平田喜裕、NHK理事中田裕之，以及駐日代表謝長廷、國立故宮博物院書畫處長劉芳如、香港中文大學文物館館長姚進莊等人都到場剪綵。

(中時 )