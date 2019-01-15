桃機升級防疫作為 研擬配合措施

關務署台北關15日試辦提升高風險地區入境旅客手提行李抽檢比例為防疫把關，雖然立馬查獲夾帶豬肉丸子，但造成入境旅客在綠線檯前大排長龍的等待檢查。（陳麒全攝）

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關務署台北關15日試辦提升高風險地區入境旅客手提行李抽檢比例為防疫把關，雖然立馬查獲夾帶豬肉丸子，但造成入境旅客在綠線檯前大排長龍的等待檢查。（陳麒全攝）

新任行政院長蘇貞昌14日上任後，緊盯國境非洲豬瘟防疫作為，要求各單位務必把非洲豬瘟病毒阻絕在境外。桃機各單位升級防疫作為，研擬配合措施。

桃園機場各單位防疫動起來，桃園機場CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安檢及航空保安）各單位15日分別依據本身職掌，研擬配合措施。主管業務的防檢局新竹分局，分局長柯榮輝帶領同仁，依據蘇貞昌院長的指示，重新製作宣傳標語，加大字體；旅客夾帶肉品開罰卻不繳罰款是否禁止入境，也聯繫移民署國境事務大隊。

目前桃園機場部分有18名領犬員，25隻檢疫犬，平時輪班分為早班、晚班及大夜班三個班次，一個班次會有4組檢疫犬上線稽查。目前針對蘇貞昌院長提出的建議，防檢局已著手進行改善，但隨身行李100％檢查的部分，仍在等待農委會提出具體方案後實施。

移民署國境事務大隊指出，依據移民法第18條1項6款的規定，外籍旅客若攜帶違禁品可以禁止入境。但認定是否攜帶違禁品為防檢局權責，若外籍旅客表明拒繳罰款，防檢局開出處分書，雖然旅客已經通過證照查驗櫃台，國境大隊仍會依據防檢局處分書禁止旅客入境。

若要達到蘇揆要求隨身行李100％檢查的部分，海關初估需要增購10台Ｘ光機，每台價格約200萬元至250萬元，另攔查需增加全天24小時分3班輪值人力130至150人，以及人員訓練時間、費用，才能達到基本人力及機具數量的要求，以因應繁重的防疫勤務需求。

航空警察局15日也開會討論加派警力支援非洲豬瘟防疫工作的可能性，具體做法近日才能確認並執行。桃園機場各單位的「房東」桃園機場公司，15日聯繫桃機CIQS各單位，確認防疫需求，並安排新上任的交通部長林佳龍16日巡視桃園機場時，實地了解國境線檢疫作為。

(中時 )

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