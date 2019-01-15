要價400萬的糖果表RichardMille讓亞洲貴婦瘋狂

2019年01月15日 20:30 中時 陶福媛

RichardMille發表BonBon糖果系列女表，深受亞洲貴婦的喜愛。（陶福媛攝）

RichardMille發表BonBon系列女表，要價在400萬左右，在SIHH展曝光頭一天就接到多張來自亞洲的訂單。（RichardMille提供）

RichardMille發表BonBon系列女表，要價在400萬左右，在SIHH展曝光頭一天就接到多張來自亞洲的訂單。（RichardMille提供）

RichardMille發表BonBon系列女表，要價在400萬左右，在SIHH展曝光頭一天就接到多張來自亞洲的訂單。（RichardMille提供）

RichardMille發表BonBon系列女表，要價在400萬左右，在SIHH展曝光頭一天就接到多張來自亞洲的訂單。（RichardMille提供）

RichardMille發表BonBon系列女表，要價在400萬左右，在SIHH展曝光頭一天就接到多張來自亞洲的訂單。（RichardMille提供）

RichardMille發表BonBon系列女表，要價在400萬左右，在SIHH展曝光頭一天就接到多張來自亞洲的訂單。（RichardMille提供）

SIHH表展才開展頭一天，就傳出RichardMille、RogerDubuis多款奢華腕表還來不及上市，就被表迷搶先訂搶，其中不乏來自亞洲的富豪買家，讓人聯想到去年好萊塢的賣座片《瘋狂亞洲富豪》的戲碼。

在《瘋狂亞洲富豪》中，飾演新加坡首富的楊紫瓊為了突顯劇中的角色，佩戴一只要價逾3千萬的RichardMille的RM19-02蓮花陀飛輪腕表。這個場景絕不是戲，而是真實的世界，近幾年狂勢崛起的RichardMille是富豪的最愛，而且有錢也買不到。

RichardMille在SIHH的展場是一座色彩繽紛的夢幻糖果屋，展出十只不同款式的BonBonCollection糖果表，表盤上有小巧迷你的棉花糖、棒棒糖、甘草糖，還有橘子片、奇異果等香甜水果，讓人忍不住駐足，由衷地發出「卡哇伊」的讚嘆。

如此可愛的糖果表，要價可不如外觀一般親民，價格落在400萬台幣左右，各限量30只，儘管如此，開展第一天就湧進訂單，其中包括台灣的VIP。

(中時 )