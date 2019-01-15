官員打臉監院「軍公教人員兼職費支給表」不適用管案

2019年01月15日 20:23 中時 張理國

監察院通過台大校長管中閔彈劾案，部分監委自行認定管中閔「兼職」，並引據「軍公教人員兼職費支給表」強調管中閔並非「獲取薄利」，但知情官員打臉監委，該項支給要點並不適用管中閔。

監察院以管中閔投書媒體賺取稿費認定管中閔「兼職」，但又似是而非的說，實務上雖然允許公務員在「不妨礙其工作與本職之性質或尊嚴」或「不涉職務之事務」時，得予投書媒體賺取稿費，但須限於「偶一為之」、「非經常、固定」，及「賺取薄利」等要件。

為了強化彈劾管中閔正當性，監委並說，管中閔所獲得之報酬，也顯然為「軍公教人員兼職費支給表」所定之單一法定兼職每月支領上限8,500元的近6倍依一般社會通念，已非僅「獲取薄利」。

知情官員表示，稿費領多少屬於兼職，連人事行政總處都沒規定，而監委所提的「軍公教人員兼職費支給表」，其實是「軍公教人員兼職費支給要點」的規定，但這項規定與管中閔無關。

官員舉例，這項規定指的是像台北市政府交通局長，若要兼悠遊卡公司董事，或財政部官員要兼國營事業董事，「依法」去兼職時，規範其一個月能兼幾個職務，以及因為法定兼職衍生的錢，能領多少，但管中閔領取民間公司的稿費，顯然並不是這種類型，也跟這項要點無關，不知道監委為何出相關說法。

(中時 )