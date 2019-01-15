同濟會世界有愛關懷之旅　赴尼泊爾送愛

國際同濟會台灣總會組團展開「世界有愛」關懷之旅，15日中午搭機前往尼泊爾，展開為期6日的參訪交流行程。（陳麒全攝）

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國際同濟會台灣總會組團展開「世界有愛」關懷之旅，15日中午搭機前往尼泊爾，展開為期6日的參訪交流行程。（陳麒全攝）

國際同濟會台灣總會組團展開「世界有愛」關懷之旅，15日中午搭機前往尼泊爾，展開為期6日的參訪交流行程。同濟會台灣總會長楊建功與相關人員10多人，15日到桃園機場送機，並為出訪的團員加油打氣。

訪問團由同濟會台灣總會北市區主席李秀娥籌組，共有來自耕華會、輪飛揚會、金駝會、遠東會、萬華會、蘭馨會等會成員共20人組成。其中輪飛揚會秘書長吳秀英是唯一身障人士，此行也將與尼泊爾當地殘疾人康復中心成員互動交流。

團長李秀娥表示，訪問團將參訪尼泊爾當地的DisabledRehabilitationCenter（殘疾人康復中心）及FutureHopeNepal（未來希望）孤兒院，並捐贈所需物資。同濟會向來以「照顧兒童、第一優先」、「關懷兒童、無遠弗屆」為宗旨，秉持愛心，寒冬送暖，捐贈物資至尼泊爾，希望讓這群在窮鄉僻壤的學童們擺脫貧困，得以繼續完成學業，

李秀娥指出，也希望藉由主辦社服活動，拋磚引玉，喚起當地社會各界的關注，引發更多善心人士的參與，不分國籍、種族、宗教，能多加關心身體殘疾，生活困厄無助的孤兒們，改善他們的生活，改變他們命運，迎向陽光。

尼泊爾當地殘疾人康復中心及孤兒院所提出急需物資包括食品類、衣物用品、清潔用品類、大電鍋、列印機、淨水處理器等物資。品項公告後，已獲得同濟會台灣總會及各會踴躍捐助，順利募得所有物資，隨團帶往尼泊爾轉贈。

(中時 )

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