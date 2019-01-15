黃嘉千和夏克立擔心家庭戰爭 寫遺囑「交代好夏天去向」

2019年01月15日 20:33 中時 徐桐炘

電影《老大人》14日受邀南下嘉義舉辦公益特映會，上百位從事年長者照護的相關工作者感同身受，全程淚流不止，黃嘉千第二次看片，直呼每次都止不住眼淚，她表示很幸運因雙親健康，還沒遇到長照問題，但已和老公夏克立立好遺囑，「為了避免兩方家庭的戰爭，已交代好若有不測孩子（夏天）的去向。」

老公夏克立一直灌輸黃嘉千觀念，「人永遠無法預知下一秒，一定要即早準備。」黃嘉千拍完該片後也有深刻體悟：「關於親人的離別，一定要勇敢去面對，尤其是和親人之間若有誤解，一定要早點化解。」

天主教中華聖母基金會執行長昨台上數度哽咽無法言語，黃嘉千在一旁安慰：「金馬首映時，全場都在哭，尤其是坐在我一旁的導演哭到不行，儘管他在剪接室早已看了100遍以上！」導演洪柏豪解釋：「電影籌備初期，70多歲岳父離世，病榻前他的眼淚讓我對生命有更深層的體悟，同時也是《老大人》所想傳達的。」

洪伯豪回想在岳父彌留之際悄聲說：「阿爸快醒來啊，醫生說要拔管了。」沒想到已昏迷不醒的岳父眼角竟默默流下淚來，這幕至今讓他難以忘懷，也成為片中一直想傳達的觀點：「當生命走到終點時，若能擁有自由意志，你會如何選擇？」黃嘉千也呼籲觀眾：「正式上映後一定要陪父母再看一次，今天回家後，也別忘了先給家人一個擁抱！」該片3月22日上映。

(中時 )