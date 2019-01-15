心裡陰影難忘那臭味 狼父假借擦乳液猥褻女兒

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時

桃園一名獸父從女兒小六開始，3度對愛女伸狼爪，趁她熟睡、或假借擦乳液名義強摸下體，少女只敢裝睡、不敢聲張，直到上了高中不堪受辱，傳訊和紙條給同學稱「想死」，在師長和同學逼問下才吐露心聲，獸父還辯稱只是女兒陰道發炎幫忙擦藥，但測謊未過，桃園地院依乘機猥褻、強制猥褻罪，判刑4年。

少女一家有4口，小六時某天已熟睡，父親竟闖入房間，將狼爪深入她褲內撫摸下體，少女驚醒後只敢用力翻身裝睡，父親即離去。沒想到上了國中後，父親竟趁她洗澡闖入浴室，以幫忙擦乳液為由，要少女一腳放馬桶、一腳站立，任憑他伸手觸摸下體。

少女上了高中，父親再次趁她入睡時闖入房間，亂摸她的臀部和下體，少女驚醒後仍不敢聲張，只能裝睡。1個月後父母大吵，少女不堪家中壓力，傳訊給同學稱「我很想死」、「根本不應該被生下來」，同學隔天逼問下才吐露遭辱經過，同學拉著她找輔導老師，老師獲悉連忙通報，全案才爆發。

少女屢屢哭著陳述經過，更痛陳父親拿來擦她下體的乳液還在，至今仍討厭那個味道、都未使用。輔導老師也證稱，少女不想離開家庭，且描述事情經過時很緊張，焦慮剝手指、落淚哭泣，甚至不願開口、只能以書寫方式回答問題，同學也證稱少女邊哭、手指也摳到流血，母親也坦言少女曾向她求救過。

獸父則矢口否認犯行，辯稱女兒在國小5、6年級時陰道發炎，在浴室用衛生紙擦拭下體示範給她看，絕對沒有觸摸下體，但卻未通過測謊，桃園地院依強制猥褻、乘機猥褻等罪判處莊男應執行有期徒刑4年。

(中時 )

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