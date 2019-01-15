大陣仗！101吉祥豬快閃進台北101

2019年01月15日 20:45 中時 郭家崴

台北101購物中心以豬為主題進行整館裝置，松智廣場有「平安豬」剪紙裝置。（台北101提供）

台北101豬年商品推薦，BOTTEGAVENETA-小羊皮混鱷魚皮小豬造型吊飾1萬4100元。（台北101提供）

台北101豬年商品推薦，Guccix迪士尼三隻小豬系列皮夾，價格店洽。（台北101提供）

台北101尊榮卡／禮讚卡會員專屬滿額禮，活動期間消費滿5萬元或指定店家滿10萬元，送歌林手持直立旋風吸塵器。（台北101提供）

台北101購物中心喜迎豬年，本月24日至2月17日推出新年活動，以豬為主題進行整館裝置，從松智廣場的平安豬、松智大廳的甜蜜豬、信義廣場的發財豬到4樓都會廣場的圓滿豬，總計有101隻吉祥豬。4樓都會廣場也會規畫豬年好運集氣熱點，讓消費者拍的照片也能當作新年賀卡轉發給親朋好友。

去年台北101以101隻金狗來旺在春節期間快閃的公益活動，線上捐款秒殺，不到7分鐘全數被認捐；今年一樣會拍賣101隻吉祥豬，且設置許願牆，都會廣場中央還會有一隻巨型圓滿豬撲滿，持續以藝術結合公益發揮愛心。

同時也結合館內品牌年節特色櫥窗，規畫5大拍照熱點及加分熱點，期間於任3處熱點拍照上傳IG並HASHTAG＃101喜迎豬年，可獲思慕昔雪花冰兌換券。首周末26日及27日期間限定14時至17時完成上述相同拍照任務並加入[email protected]，可於4樓都會廣場兌換「豬好運棉花糖」，限量101支。

此外，24日至3月31日主打101聯名卡即是會員卡，全館消費Apple、Zara、Dior、LV等3C、精品、快時尚、美食小吃等皆可享2％101Points購物金點數回饋，除了可獲原本中國信託的現金回饋或紅利點數最高0.8％回饋，額外再獲2％101Points購物金點數，可說是雙享優惠。

另，台北101與Edenred宜睿智慧聯手推出即享券2019新春正式上線，面額包括100元至2000元一次型即享券，還有1萬元餘額券等多種面額券，由各大紅利點數平台兌換後，透過簡訊或E-mail取得，28日起LINEPoints點數即刻兌換，中信、國泰、富邦、華南等各大銀行、點數紅利平台則陸續開放。

(中時 )