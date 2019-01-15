火烤料理、醬料控注意！泰人氣餐廳來台快閃獻料理

主菜的阿根廷芹香醬菲力牛。（台北晶華酒店提供）

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前菜「牛小排‧塔可餅」。（台北晶華酒店提供）
令人食慾大開的「冷漬海鮮」。（台北晶華酒店提供）
Meatlicious餐廳的行政主廚馬里歐‧馬爾瓦茲（MarioMalvaez）。（台北晶華酒店提供）

喜歡火烤料理的饕客又有新鮮可嘗啦！台北晶華酒店邀請到「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」第1名、也是曼谷米其林餐飲指南2星餐廳「Gaggan」主廚加甘‧阿南德（GagganAnand）旗下的年輕副牌餐廳「Meatlicious」團隊，在2月21至24日於飯店內的三燔本家舉辦4天的「RegentXMeatlicious饗宴」，選用各式頂級肉品搭配多款特調辛香醬料，為台灣饕客獻上香氣逼人的原木燒烤佳餚，套餐每位3800元＋10％起。

Meatlicious餐廳位於泰國曼谷最潮的東區，是許多當地年輕人及國外觀光客聚集的地方，餐廳自2015年開幕至今，憑藉著亞洲最佳餐廳以及米其林2星主廚加甘‧阿南德的名氣與嫡傳手藝，在美食圈打響名號，日日高朋滿座。特別從外地飛去嘗鮮的食客更是絡繹不絕。

Meatlicious源自英文Meat（肉類）與Delicious（美味）兩個單字的組合，有別於加甘主廚於自己的餐廳「Gaggan」強調的分子料理，Meatlicious主打樸實的原木燒烤，將烹調技藝簡化為「火」的元素，回歸最原始的料理手法，呈現食材最真實的風味。

餐廳內除了一台舒肥料理機外，完全沒有其他的電子烹調設備，煎、煮、炒、炸甚至於烘焙都是在炭火爐上進行，而廚房的靈魂就是一座量身打造的火烤台，用荔枝木、松木、桉木與炭火進行燒烤，周遭還巧妙設計了吧檯、打造出Chef’sTable，期望食客身歷其境、感受火熱的溫度與木香，近距離欣賞廚師手藝的同時、也一起體驗了火烤的食趣。

料理使用的肉品來自澳洲、日本、阿根廷，加上現流海鮮、東南亞地雞以及當令時蔬，經過超過300度的高溫燒烤後，展現誘人烙痕與獨特的煙燻香氣，再搭配上泰式魚露、辣椒青檸、墨西哥莎莎、阿根廷芹香醬等獨家特調醬汁，噴香夠味。

此次領軍來台的主廚馬里歐‧馬爾瓦茲（MarioMalvaez）是Meatlicious餐廳的行政主廚，也是加甘主廚旗下的大弟子，投入餐飲業已經有近20年的時間，在新加坡、泰國等地已經待了超過10年的時間，以融合東南亞菜系與美墨料理見長，對於各式香料的使用更有豐富經驗。而藉由這次合作，馬里歐也將帶來Meatlicious餐廳內最受歡迎的餐點，讓台灣饕客大快朵頤一番。

(中時 )

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