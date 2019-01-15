算命師開導人妻反害離婚 遭罵神棍怒告妨害名譽

示意圖，與本文無關。(圖片來源:Pixabay)

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中時電子報

台北市一名王姓女子以替人算命為業，日前介入鄰居朱姓男子的婚姻並開導朱妻後，卻導致朱男與妻子離婚，被朱男罵「神棍」後，王女提告朱男妨害名譽。法院審理後，判朱男無罪定讞。

據《蘋果》報導，王女租屋處對面是一任職於某投顧公司的朱姓高階經理人，朱男懷疑同公司的李姓女主管曾帶著王女到他家開導妻子，建議朱妻應與朱男同房，並且要有性生活，未料事後朱男卻與妻子離婚，因此質疑王女害他離婚。

後朱男與李女於公司例行性會議時起爭執，朱男在會議中指稱王女為「神棍」，並指責「那個神棍跟我前妻講什麼」、「那個叫作什麼王老師那個神棍」，遭王女知悉後，認為朱男公開指責她為「神棍」，因此提告妨害名譽。法院後以朱男沒有指明神棍身分，縱使有，也只是對個人經歷事實做合理評論，因此判決朱男無罪。

據報導，王女還因承租房屋後，偽造房租稅單並向台北市社會局登記立案，成立「台北市圓滿住宅協會」一案遭房東提告，並於今(15日)被台北地檢署依偽造文書罪起訴。

據了解，王女於2016年3月間向蔡姓女房東租房時，雙方曾明訂契約此房僅做為住家使用，否則變更使用目的後，房屋稅會改變。未料王女為了在租屋處設立「台北市圓滿住宅協會」，竟偽造稅籍資料。

北市稅捐稽徵處得知房屋使用方式變更後，通知蔡姓女房東，整起事件才曝光，蔡女憤怒向王女提出告訴。台北地檢署調查後發現王女偽造房屋稅單，以偽造文書罪將她起訴。

(中時電子報)

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