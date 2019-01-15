獨家》北市新任市場處長出爐副處長陳庭輝升任

北市市場處長由副處長陳庭輝出任（右1）。（吳堂靖攝）

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台北市場處長許玄謀去年升任祕書處參事，產發局隨即對外遴選，不過由於該局處業務量繁重，加上今年有大龍市場、南門市場搬遷事宜，也讓挑戰者寥寥可數，北市府今舉辦遴選決選案，確定由市場處副處長陳庭輝升任，正式人事派令預計兩周內發布。

公有市場改建為柯文哲任內重要政見，總計投入227億元進行5大市場改建、2處市場活化及建成圓環改造，不過改建爭議不斷，如工程延期、攤商安置等問題，其中第一果菜市場改建去年成為矚目焦點，慘遭藍綠議員圍剿，更一度爆出同仁「逃亡潮」，原市場處長許玄謀傳出私下多次喊話「不做了！」

台北市場處長許玄謀去年傳因輔選有功，升任祕書處12職等參事，產發局也對外發出「徵才令」，呼聲極高的陳庭輝先前受訪坦言「這位子不好做」、「尚未獲徵詢」，一度傳出高層詢問「不然你去作某某區長」，不過柯市府今舉行遴選決選，最終拍板由陳出任市場處長一職。

對此，北市府高層證實陳庭輝升任一事，不過正式人事派令尚未發布，預計最快兩周內就可上任，至於副處長一職仍待遴選；據悉，高層看中陳庭輝專業背景，加上個性剛正不阿，所以即便遴選過程中，遭遇不少阻礙，最終仍欽點陳擔當市場處長一職。

攤商代表表示，陳庭輝雖個性較為剛硬，但頗尊重攤商意見，加上出身工程，熟捻市場改建進度及搬遷事宜，溝通起來也較順暢，也期盼陳升任市場處長後，也可繼續秉持認真、負責態度。

(中時 )

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