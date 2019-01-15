大陸農業農村部：當前非洲豬瘟疫情沒有流行蔓延

2019年01月15日 21:45 中時 藍孝威

據大陸農業農村部官網15日消息，農業農村部新聞發言人廣德福向媒體通報，2018年8月份大陸部分省份發生非洲豬瘟疫情以來，各地各有關部門按照中央決策部署，充分發揮聯防聯控機製作用，嚴格開展疫情處置，強化關鍵防控措施落實，統籌做好疫病防控、豬肉市場供應等工作。

截至2019年1月14日，曾有24個省份發生過家豬和野豬非洲豬瘟疫情，累計撲殺生豬91.6萬頭。目前，已有21個省份的77個疫區按規定解除封鎖。疫情處於點狀散發，沒有流行蔓延。

與此同時，大陸官媒新華社今天刊發一則新聞，標題是「科普：非洲豬瘟如何傳向全球和來到中國」。

新華社報導，2018年8月以來，中國多地出現非洲豬瘟疫情，給養殖戶造成巨大經濟損失。非洲豬瘟是由非洲豬瘟病毒（ASFV）感染家豬和野豬引起的一種傳染病，這種病毒「名副其實」誕生於非洲，它如何傳向全球，又是如何來到中國的？

非洲豬瘟病毒最早出現在撒哈拉以南非洲。1921年，非洲豬瘟在非洲肯尼亞首次被報告，追溯性研究發現1907年肯尼亞就出現過非洲豬瘟疫情。最初，非洲豬瘟病毒的主要宿主是非洲野豬和疣豬，以吸食野豬血液為生的蜱蟲成為傳播媒介。

因為成年野豬很少因感染而死，非洲豬瘟開始沒有引起足夠警惕。但後來在非洲從事養豬業的人們發現，家豬對這種病毒的抵抗力不如野豬，一旦感染，無論幼崽還是成年，都會出現內臟器官出血等症狀，死亡率很高，並且傳播特別迅速，養豬場損失慘重。

相當長時間內，撒哈拉沙漠阻擋了非洲豬瘟向北傳播。但20世紀中葉後，隨著各大洲人員貿易往來愈發頻繁，該病毒開始在歐洲、美洲和亞洲蔓延。非洲豬瘟病毒能「全球旅行」的一個原因是，它能在非高溫條件下長期存活，譬如在冷凍肉中可存活數年，在半熟肉及未經高溫燒煮的火腿或香腸中存活約半年。

1957年，一趟航班從非洲安哥拉飛往歐洲葡萄牙，飛機上殘餘的豬肉製品被當成廚餘，送往葡萄牙一家養豬場。這被認為是當年葡萄牙出現非洲豬瘟疫情的源頭。這是非洲豬瘟首次登陸歐洲，此後，西班牙、法國、意大利、比利時、荷蘭等國均出現過疫情。

在美洲，古巴1971年出現非洲豬瘟疫情。有報導說，當時有旅客攜帶未經檢疫的香腸入境古巴，成為非洲豬瘟在當地暴發的源頭。這波疫情讓古巴損失慘重，全國共撲殺約50萬頭豬。隨後，巴西、海地等美洲國家也出現了非洲豬瘟疫情。

2007年，非洲豬瘟傳入高加索地區。當年6月，格魯吉亞衛生部門首次報告發現非洲豬瘟，源頭可能是流入境內的被污染豬肉製品。隨後，俄羅斯、烏克蘭等國也出現疫情。

目前，全球已有60多個國家和地區報告過非洲豬瘟疫情。

2018年8月，中國首次報告非洲豬瘟。據中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續介紹，分子流行病學研究表明，傳入中國的非洲豬瘟病毒屬基因Ⅱ型，與格魯吉亞、俄羅斯、波蘭公佈的毒株全基因組序列同源性為99.95％左右。

黃保續說：「通常非洲豬瘟跨國境傳入的途徑主要有四類：一是生豬及其產品國際貿易和走私，二是國際旅客攜帶的豬肉及其產品，三是國際運輸工具上的餐廚剩餘物，四是野豬遷徙。」

黃保續認為，非洲豬瘟傳入中國的可能途徑也是上述幾類。他指出：「我國與發生非洲豬瘟國家人員交流、貨物貿易往來頻繁﹔豬肉價格高於周邊國家，走私活動屢打不絕﹔邊境地區野豬數量和種群密度持續增加。」

全球來看，非洲豬瘟病毒在2018年較為活躍，俄羅斯、羅馬尼亞、波蘭等20多個國家報告了5800多起疫情。2019年伊始，蒙古國又在1月14日發布消息說，該國有4省份出現非洲豬瘟疫情，已採取緊急措施。

非洲豬瘟肆虐，豬肉還能吃嗎？喜歡吃豬肉的人們可以放心，非洲豬瘟不是人畜共患病，該病毒不會感染人類。非洲豬瘟病毒對高溫敏感，在處理豬肉產品時採取高溫消毒等措施，有助於防控非洲豬瘟。

(中時 )