「月亮牛奶」助你一夜好眠 傍晚喝效果更佳

2019年01月15日 20:51 中時電子報 戴安瑋 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

忙碌生活、工作壓力大，常常到了睡眠時間，躺在床上翻來覆去，身體跟大腦都累，卻仍然無法放鬆入睡？或許你可以來杯「月亮牛奶」。

月亮牛奶的概念，源自於古印度一門名為阿育吠陀的傳統醫學體系，該體系講求人類身心靈及環境的關係，主張從飲食、運動及其他面向的生活型態，研究出休養生息的方式。而在阿育吠陀的記載中，便有提到飲用溫熱的牛奶能助眠。

所謂月亮牛奶，指以溫熱牛奶為底，加入蜂蜜、肉桂，甚至其他名為「適應原」的草藥（如靈芝、印度人蔘、高麗參等），牛奶本身所含的色胺酸及褪黑激素，是有助睡眠的天然物質；而「適應原」草藥則可以幫助人體面對外在壓力及疾病，提升復原力，特別適合在體力虛弱或心力不足時使用。

月亮牛奶的基本做法，為一杯牛奶，配上1小匙蜂蜜、1/4小匙的肉桂和1/4小匙的印度人蔘（印度香料店或網路可購得），另外也可加入一點薑黃、肉豆蔻或薑等，一併倒入小湯鍋中以中小火加熱拌勻，或是以調理機打勻皆可。

不過，美國認證臨床藥草師及臨床芳療師郭姿均提醒，印度人蔘在印度草藥學雖然有很長久的使用歷史，但部分西方藥草學則認為其不宜在懷孕時使用，可能會增加出血機會，因此建議孕婦飲用前，最好還是先諮詢專業醫師較為妥當；另外，印度人蔘也只能使用其乾燥的根部，新鮮根部或其他部位皆不能食用，需特別注意。

百變夢幻月亮牛奶 傍晚飲用助眠效果最佳

由於做法簡單，漸漸有人開始嘗試加入不同的食材，例如在牛奶中加入菌菇類或膠原蛋白等。郭姿均表示，藍紫色花朵的植物有鎮靜凝神的作用，如薰衣草、鼠尾草，皆適合加在牛奶中；若想嘗試更多變化，還可試試加入一些具滋養神經功能的食材，如洋甘菊、矢車菊、啤酒花、圓葉薄荷等，都是創造屬於自己月亮牛奶的不錯選擇。

但唯一要注意的是，要避免加入如咖啡或巧克力等含咖啡因的食材，才不會與原來助眠的目的背道而馳。另外，郭姿均也建議，傍晚時飲用月亮牛奶，助眠效果會比睡前飲用更好，原因在於適應原草藥容易使人精神變好，對於有失眠困擾的人，傍晚飲用會比睡前更為合適。

藍色月亮牛奶（Blue Moon Milk）

材料：牛奶／植物奶（如豆漿、杏仁奶等）300cc、蝶豆花少許、乾燥薰衣草少許、薑泥1小匙、蜂蜜1小匙

做法： 1.將牛奶小火加熱至鍋邊冒泡後熄火 2.把蝶豆花、薰衣草、薑泥放進鍋中輕輕攪拌，變成漂亮的水藍色 3.稍稍放涼後，拌入蜂蜜，最後可再打個奶泡，撒上薰衣草即完成

貼心提醒：由於過熱會破壞蜂蜜的營養素，因此建議煮好的牛奶要先稍微放涼，再拌入蜂蜜較佳

粉紅月亮牛奶（Pink Moon Milk）

材料：牛奶／植物奶（如豆漿、杏仁奶等）300cc、甜菜根50克、蘋果1小片、肉桂粉少許、蜂蜜1小匙、薑黃粉1小匙、有機玫瑰花瓣少許

做法： 1.將甜菜根和1片蘋果放入牛奶中，用調理機打成粉紅色 2.以小火加熱牛奶至適溫後熄火，將肉桂粉、薑黃粉放入牛奶中輕輕攪拌均勻 3.稍微放涼後，拌入蜂蜜即可

貼心提醒：若是不喜歡甜菜根的土味，可再稍增蘋果的份量，讓蘋果的酸甜去綜合甜菜根的味道

(中時電子報)