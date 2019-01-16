會按壓開自動門 警犬「韓吉」入鏡婚紗照

2019年01月16日 07:22 中時 陳淑娥

「韓吉」無師自通學會按壓開自動門，前腳扶在門上用力一按輕鬆進門。（陳淑娥攝）

「韓吉」無師自通學會按壓開自動門後，常常隨心所欲自由進出派出所。（陳淑娥攝）

清水警分局光華派出所的警犬「韓吉」（台語番薯），長期看員警按壓開關進出自動門，突然無師自通站起來，身手俐落用前腳掌肉墊一按，大搖大擺自由出入派出所；對牠疼愛有加的準新娘、前所長吳晨暄，還帶牠一起拍婚紗，大讚「韓吉」超上相、一點都不NG！

吳晨暄表示，「韓吉」是一隻流浪狗，2年多前約3、4個月大時被撿到派出所，但遲遲無人認養，警方只好收編牠，同仁還舉辦命名大會，最後因毛色及融化人的萌樣取名為「韓吉」，起初還送去狗學校上課4個月，自己也常常去學校探視。

「韓吉」愈大愈愛趴趴走，由於派出所大門是自動門，牠常常隨心所欲進出、非常快活，後來所內為了省電加裝按壓式開關，「韓吉」出入得靠員幫忙按壓，但是日子久了，某一天突然無師自通，站起來將前腳扶在自動門上，用其中一腳的腳掌肉墊一按，大門竟然打開了，也讓員警大吃一驚。

吳晨暄說，「韓吉」剛開始只會進、不會出，後來發現進出都是按一下就開門，現在可是大搖大擺的自由出入派出所。現任所長林聖國指出，「韓吉」除了開門本領外，看到凶神惡煞或酒醉的人進來，就會警戒開始狂吠，若是遇見毒品犯，牠會靠過去示好，讓嫌犯卸下心防而俯首認罪。

「韓吉」雖是米克斯但卻非常上相，準新娘吳晨暄要拍婚紗，特地專程帶牠一起入鏡，只見「韓吉」配合度超高，連攝影師都誇牠不NG！吳晨暄說，自己足足挑了5張與「韓吉」入鏡的畫面，雖然已經調離光華所，但這美好的回憶將會永遠都在。

(中時 )