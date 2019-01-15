藍心湄和「前緋聞對象」藍正龍首度合作 嫌他是難聊句點王

2019年01月15日 21:01 中時 林淑娟

藍心湄、藍正龍首度合作戲劇。（盧禕祺攝）

《你那邊怎樣.我這邊OK》開鏡，演員群齊聚。（盧禕祺攝）

藍心湄。（盧禕祺攝）

劉冠廷、曾之喬。（盧禕祺攝）

《你那邊怎樣.我這邊OK》開鏡，台灣演員群齊聚。（盧禕祺攝）

台灣與新加坡跨國合作的戲劇作品《你那邊怎樣.我這邊OK》15⽇舉辦盛大開鏡記者會，台灣、新加坡共11位演員群登場。多年前傳過姊弟戀烏龍緋聞的藍心湄、藍正龍首度戲劇合作，藍心湄笑說，覺得他結婚生子後變很多，前一天定裝抱他時，有種「非常慈悲的父親」感覺，以前他單身時比較「碰碰跳」，沒變的是，他一樣是很難聊的「句點王」。

藍心湄說，跟藍正龍講話時他仍舊是只會回「嗯」，也都沒啥表情，她只能趕緊邊想話題，包括誇「女兒好漂亮、兒子好帥」，結果他只回「像我」兩字，她再誇說「基因好好、太適合懷孕了」，他又只回「我老婆不生了」，她改聊社會新聞，聊幼稚園老師打小孩、問他「吃肉圓喜歡加辣椒嗎」，他都沒表情，「結果又是句點，跟他聊天好累喔」。藍正龍笑著解釋，因為兩人好幾年沒碰面了，有點生疏。

即將跟藍正龍拍對手戲、緊密相處四個多月的曾之喬聽到他是句點王，連忙問他：「你喜歡人家找你聊天嗎？因為我很愛找人聊天，想說要有自知之明，如果找您聊天會打擾您嗎？哪類話題比較覺得值得一聊呢？畢竟我們戲那麼多！」藍正龍則酷酷回「可以聊啦」。

已是人父的藍正龍也被問起「肉圓狠父」家暴事件，他說看了新聞當然還是會生氣難過，但不會情緒特別反應很大，因為他知道這不是單一事件，這社會就是有善有惡，把下一代教育好更重要。他自己遇到教育小孩快崩潰抓狂時，都會告訴自己：「多給我和小孩10分鐘！」他發現這招很有用，自己不著急了，小孩也有緩衝時間。至於會不會擔心女兒讀幼兒園也被虐？他說每天都會跟女兒聊天，例如她會自己說「今天很難過」，他追問之下才知道是女兒吃飯太慢了，在學校被老師念了幾句。

藍正龍也透露一兒一女就是喜歡學大人，例如兒子看到他拖地，就會搶著也要拿拖把玩，日前他聽到老婆周幼婷突然大叫一聲，原來是孩子們學媽媽平常洗衣動作，把洗衣精倒在地上了。

他劇中飾演銀行家富二代，為拍這部戲即將到新加坡長住兩個多月，由於這是升格爸爸後離家最久的一次，他透露老婆小孩會有幾天去陪他，所以不會那麼久看不到小孩。

《你那邊怎樣.我這邊OK》由拙八郎創意執行攜手新加坡最大電視台新傳媒、臺視啟動開鏡儀式，該劇以2016年轟動全台的ATM吐鈔盜領案為背景，貨輪海上喋血、臥底警察失蹤揭開序幕，呈現華人世界傳統倫理教育養成的小人物，面對現代社會高度物慾發展、充滿競爭壓力的資本主義社會的曲折故事。超豪華卡司陣容包括台灣的藍心湄、藍正龍、曾之喬、劉冠廷、曾沛慈、庹宗華、吳岳擎、張耀仁，新加坡則有陳泂江、陳羅密歐、沈琳宸出席開鏡記者會。該劇預計將於8月底9月初於新加坡新傳媒以及台視兩地同步播出。

藍心湄加入主演是卡司中的大亮點，有台灣瑪丹娜之稱的她，這次在劇中，飾演一位曾紅極一時的女歌星甄蒂，過氣後尋求演出機會。藍心湄會先上過劇組所安排的表演課，她對演出非常期待，「演過這麼多角色，都在演別人，甄蒂這角色的工作還有個性與我很像，我覺得演自己反而最難，很期待能夠突破自己的盲點，如果罩門可以被打開，以後演什麼就沒問題了吧！這也是我答應演出的原因之一。」被問及如何詮釋劇中過氣女明星，藍心湄笑答：「這件事早晚都要面對，就先來體會一下。」她劇中沈迷網路遊戲、在網路上認識了小20幾歲的小鮮肉陳羅密歐，這點與她本人差異最大，她私下不玩Game，也沒玩過網路交友，透過演出學到這些，讓她覺得非常新鮮。

新加坡演員陳羅密歐，劇中他離鄉背井到台灣學掛爐烤鴨，與藍心湄展開一段有趣的緣分。私下陳羅密歐也是個吃貨，準備在台灣大吃特吃，才待了幾天就吃遍了台北夜市，陳羅密歐驚呼：「台灣的香腸好大！新加坡也有台灣香腸，可是是短的，台灣的香腸怎麼這麼長？」邊講邊比劃著香腸大小，讓全部演員笑翻。陳羅密歐的戲份都在台灣，平常喜好攝影的他，期待邊拍戲邊拍攝台灣美景。

沈琳宸飾演陳羅密歐的妹妹，哥哥到台灣追夢，她守護著老家的海南雞飯，平常則是位警花，劇中她需要制伏歹徒，會有打鬥動作戲，手長腳長的她，只是先學著翻筋斗，已經嚇出一身冷汗：「好怕脖子會受傷。」她的戲份都在新加坡，讓她大呼可惜。新加坡男神陳泂江將與藍正龍來場影帝演技切磋，他也相當期待來台灣拍攝，他搞笑說：「想看這裡的導演兇不兇。」

本劇警察組演員們，讓藍心湄直呼：「也太帥了吧！」劉冠廷劇中飾演刑警、吳岳擎飾演基層員警，兩人先學了擒拿術，兩人因為熟識，原本想互相放水，反而吸引教官注意，教官馬上親自示範，兩人下場都趴倒在地上。

曾沛慈劇中飾演機伶的社會線文字記者，事前先到媒體去做實習，曾沛慈實習後發現，社會線記者工作非常高壓，覺得自己當歌手真幸福，會努力詮釋角色，她將與飾演刑警大隊長的庹宗華、飾演基層員警的吳岳擎，為劇中案件忙得焦頭爛額。一旁的曾之喬則相當羨慕沛慈可以實習，因為她演出的角色不太有辦法做角色功課，真的很難去找到地方實習，還笑說：「還是大家以後接到詐騙電話都轉給我，讓我聊天取經好了！」

《你那邊怎樣.我這邊OK》是台灣與新加坡合作的創新作品，文化部長鄭麗君也在請辭慰留後首次露面出席開鏡發佈會，她笑說，這幾天很多人在問文化部怎麼樣，她特別以本劇劇名回應：「我這邊OK！」她更表示，這部旗艦型作品牽起了台灣與新加坡更重要的友誼橋樑，透過兩地合作，透過戲劇，看見彼此精彩的創作生命力，這個片名太厲害了，一定會成為台新兩地的通行語。

(中時 )