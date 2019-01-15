管中閔寫社論被認定兼職 馬系監委反對：欠缺具體事證

2019年01月15日 21:44 中時 鄭舲

台大校長管中閔在擔任政委及兼任經建會、國發會主委期間，持續以匿名方式替壹週刊寫社論，監委認定管中閔違法兼職，通過彈劾。不過，監委王美玉、劉德勳認為，法令規定不明確，調查監委卻未請主管機關銓敘部表達正式書面意見作為審查基礎，逕自判定管中閔違法兼職，欠缺具體事證。

監察院今召開管中閔彈劾審查會，會中監委對於管中閔究竟是「投稿」，或是「經常性供稿」有不同看法，有監委認為管中閔只是普通的寫專欄，不認為是兼職，但審查會主席陳師孟認為，管中閔「犯了大忌」，因為寫專欄都會掛名，但寫社論是匿名，代表的是媒體立場，與政務官職務有無衝突、有無損害政務官尊嚴，都有待討論。

最後投下反對票的王美玉及劉德勳在會中表達意見指出，管中閔受邀撰稿是否違反公務員服務法第14條第1項「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。其依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費。」因法條不明確，且銓敘部多年函釋並未有這部分，應請銓敘部針對本案說明。

王美玉、劉德勳表示，但本案調查過程中，調查監委僅向銓敘部調閱卷證，及請銓敘部次長到院說明，唯獨未請銓敘部以主管機關表達正式書面意見以作為審查基礎，是程序及實質欠缺的嚴重問題。

王美玉及劉德勳也表示，壹週刊已說明本案為社論專欄邀稿，未有契約關係，所付報酬也是已刊登的稿費，而調查案所附多篇專欄是否均為管中閔所撰寫，調查案都未論及，有進一步究明必要。

同時，王美玉指出，司法院32年4月28日院字第2508號早已函釋「公務員在報紙雜誌投稿或著作書籍出版收受報酬，或編輯研究學術之雜誌刊物，均非修正公務員服務法第十三條第一項所謂經營商業。」若調查監委認定管中閔有兼職，為何不參考司法院這項函釋？

王美玉及劉德勳表示，受邀撰稿既非兼職，是否刊登也屬報社雜誌選擇，而且投稿、撰稿是否為兼職，也未有銓敘部函釋，逕為判定「經常、固定」兼職，欠缺更具體的事證以為佐證。

(中時 )