「舊振南」攜手世界巧克力冠軍推創意「可可粩」

2019年01月15日 21:32 工商 劉馥瑜

舊振南與福灣巧克力合作，首推「可可粩」新品，將傳統麻粩創造出年輕時尚新滋味！圖／業者提供

舊振南麻粩以九頭芋及低熱量的海藻糖製成，口感酥鬆香脆，有芝麻、花生、杏仁、椰子、白米、可可6種口味。圖／業者提供

舊振南「吉好運禮盒」，從除夕到初五每天一樣福氣小點心，象徵福祿吉祥。圖／業者提供

百年餅店舊振南積極創新！農曆春節將至，舊振南營運長李立元15日表示，今年舊振南特別攜手來自屏東、甫榮獲世界巧克力大賽InternationalChocolateAwards(ICA)金牌的「福灣巧克力」合作，首度推出巧克力口味「可可粩」，作為該品牌130周年的年節限定口味！加上原有的芝麻、花生、杏仁、椰子、白米，總共6種口味，推出「福氣丸甜品禮盒」，象徵將福氣一口一口吃進嘴裡，十分應景！

李立元說，「粩類」是舊振南每逢春節才會推的限定商品，以成本較高的「海藻糖」製作，熱量及甜度相對較低，圓滾滾的造型也代表家庭團圓與和諧。據介紹，今年首推的「可可粩」新品，是使用來自全球50家可可豆中選出的頂級莊園可可豆，帶有清新柔和的柑橘太妃牛奶糖香氣，馥郁鮮明的可可調性及怡人的堅果尾韻，將傳統甜品「麻粩」創造出年輕時尚的新滋味。

農曆春節是糕餅業者在中秋之外的年度第二大檔，舊振南今年共推出6款春節禮盒，加上預購優惠應戰！李立元說，開放預購至今，企業訂單已達目標8成，回購率相當高，估計整體春節檔期業績較去年增5％。

除了「福氣丸甜品禮盒」外，舊振南指出，企業送禮首選的「吉好運禮盒」，內含鳳梨酥、杏香酥、棗泥核桃糕、杏仁牛軋糖、南瓜子酥、杏仁酥六樣經典小點心，六角形禮盒的「六」和代表錢財的「祿」諧音，象徵福祿吉祥，視覺設計以簡約的線條呈現出年節應景的桃花、豆瓣綠與金桔，祝福花開富貴、康健長青、凡事吉利，該款限量6,000盒。

舊振南說，各款年節禮盒已在全省20間門市據點及官網熱賣中，1月20日前預購可享滿額優惠，最低85折，消費滿600元還贈送應景春福窗花乙份，1月21日起消費滿600元贈送紅包袋組。

(工商 )