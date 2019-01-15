軋一下！美軍亮B2轟炸機 共軍秀東風16導彈

2019年01月15日 21:06 中時電子報 盧伯華

中共軍方早先曾公布的東風-16導彈試射畫面

美中雙方在南海爭議的軍事對峙情勢升溫，輪番上陣亮出先進武器，日前才亮出東風-26中程彈道導彈操演的中共火箭軍，今日再度透過媒體秀出另一款射程較短的東風-16彈道導彈。而共軍連續搬出先進導彈正是為了應對美國麥坎貝爾號(USS McCampbell)神盾艦在西沙的「自由航行」，與美軍B-2隱形轟炸機進駐關島演訓。此種武器展示的動作，令人擔憂是否南海對峙已成螺旋上升形勢，雙方都有不能退讓的壓力。

部署於大陸南部戰區的東風-16彈道導彈部隊。（圖／環球網）

中共火箭軍操演東風-16導彈。（圖／環球網）

稍早前麥坎貝爾號導彈驅逐艦在西沙附近「自由航行」時，曾駛入大陸聲稱擁有主權島礁附近12海里內，不久後中共即發布西北地區導彈部隊操演東風-26彈道導彈的報導與畫面；而11日由美國飛往夏威夷的B-2隱形戰略轟炸機，則引出15日東風-16導彈部隊的訓練畫面。

共軍公布東風-16導彈部隊訓練圖片。（圖／環球網）

據陸媒《環球時報》報導，這次接手亮相的中共火箭軍東風-16導彈部隊對外公布了一整排6枚東風導彈同時豎起發射架進行戰備操演，是比較難得一見的手法。這種外型酷似一枚巨型步槍子彈的東風-16導彈，首次亮相是2015年的抗戰勝利70周年閱兵式上，它是中共自行研發的中近程固體燃料彈道導彈，使用單級發動機，最大射程1500 公里，重返大氣層後最高速度8馬赫，採慣性導引、數位化控制系統與機動車發射器，目前大規模部署於南部戰區，取代了早先的東風-11與東風-15等老式的類比系統導彈。

整排東風-16導彈加上標語與方陣，聲勢驚人。（圖／環球網）

報導說，東風-16導彈的特性結構簡單，穩定性高、造價低，適合快速生產與快速部署。可以全天候在各種氣象條件下對機庫、飛機跑道、軍港、情報和通訊中心等要害部門進行精準的與飽和攻擊，讓敵人在短時間內無還手之力。

(中時電子報)