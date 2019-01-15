軋一下！美軍亮B2轟炸機 共軍秀東風16導彈

中共火箭軍公布多幅東風-16導彈訓練圖片，繼日前東風-26導彈部隊之後，接棒向美軍示威。（圖／環球網）

友善列印
中時電子報
中共軍方早先曾公布的東風-16導彈試射畫面

美中雙方在南海爭議的軍事對峙情勢升溫，輪番上陣亮出先進武器，日前才亮出東風-26中程彈道導彈操演的中共火箭軍，今日再度透過媒體秀出另一款射程較短的東風-16彈道導彈。而共軍連續搬出先進導彈正是為了應對美國麥坎貝爾號(USS McCampbell)神盾艦在西沙的「自由航行」，與美軍B-2隱形轟炸機進駐關島演訓。此種武器展示的動作，令人擔憂是否南海對峙已成螺旋上升形勢，雙方都有不能退讓的壓力。

部署於大陸南部戰區的東風-16彈道導彈部隊。（圖／環球網）
中共火箭軍操演東風-16導彈。（圖／環球網）

稍早前麥坎貝爾號導彈驅逐艦在西沙附近「自由航行」時，曾駛入大陸聲稱擁有主權島礁附近12海里內，不久後中共即發布西北地區導彈部隊操演東風-26彈道導彈的報導與畫面；而11日由美國飛往夏威夷的B-2隱形戰略轟炸機，則引出15日東風-16導彈部隊的訓練畫面。

中美南海對峙升高 B2隱形轟炸機進駐夏威夷
在台部署巡航導彈 美專家：將引發亞洲版古巴危機

共軍公布東風-16導彈部隊訓練圖片。（圖／環球網）

據陸媒《環球時報》報導，這次接手亮相的中共火箭軍東風-16導彈部隊對外公布了一整排6枚東風導彈同時豎起發射架進行戰備操演，是比較難得一見的手法。這種外型酷似一枚巨型步槍子彈的東風-16導彈，首次亮相是2015年的抗戰勝利70周年閱兵式上，它是中共自行研發的中近程固體燃料彈道導彈，使用單級發動機，最大射程1500 公里，重返大氣層後最高速度8馬赫，採慣性導引、數位化控制系統與機動車發射器，目前大規模部署於南部戰區，取代了早先的東風-11與東風-15等老式的類比系統導彈。

整排東風-16導彈加上標語與方陣，聲勢驚人。（圖／環球網）

報導說，東風-16導彈的特性結構簡單，穩定性高、造價低，適合快速生產與快速部署。可以全天候在各種氣象條件下對機庫、飛機跑道、軍港、情報和通訊中心等要害部門進行精準的與飽和攻擊，讓敵人在短時間內無還手之力。

(中時電子報)

共軍首個殲20建制威龍旅年內編成 或開發雙座型
俄空軍實力遠遜美軍　數年內將被共軍超越

文章來源：外形酷似巨大子彈：火箭軍同時亮出6枚東風16

在台部署巡航導彈 美專家：將引… 陸200艘漁船群集南沙 美智庫：中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。