25年了！新一告白小蘭終於回應 最後一幕閃瞎百萬粉絲

在修學旅行特別篇，小蘭跟新一的互動可說閃瞎觀眾眼睛 (圖／翻攝自twitter)

友善列印
中時電子報
變回新一的柯南紅著臉對小蘭抱怨「倫敦的告白妳還沒回答我」 (圖／影片截圖)
小蘭聽到後，一個箭步抓住新一領帶，吻了上去，甜死百萬書迷 (圖／影片截圖)
影音取自YouTube/AITO K，若被刪除請見諒

青山剛昌的超人氣作品《名偵探柯南》連載已達25年，已成為國民動漫，但男女主角新一與小蘭的曖昧互動總讓人看得十分著急，如今小蘭面對新一的告白終於給了正式回覆，且內容讓百萬書迷看得心花怒放。

雖然新一與小蘭一直是公認的官配，但長期保持「友人以上，戀人未滿」曖昧關係，讓書迷看得相當著急，不少人抱怨從「小蘭姐姐」變「小蘭妹妹」了，兩人還在原地踏步。但在新年初播放的《紅色修學旅行特別篇》，面對變回高中生新一臉紅抱怨說「我在倫敦的告白妳還沒回我」時，小蘭二話不說，揪住新一的領帶，直接吻了上去，看得書迷快被甜死。

不少網友興奮大喊：「25年了！終於等到這一幕」、「有生之年啊」、「我好興奮啊」、「以為是網友修圖惡搞，竟然是真的！」、「我可以安心睡覺了」，但也有不少灰原哀支持者不滿：「我要準備出清漫畫了」、「柯南已死，有事燒紙」、「小哀在你背後，她非常火」。

其實這一話漫畫版早在2017年9月就已釋出，當時就有不少書迷高興吶喊，但如今在電視上看到活生生的這一幕，更讓粉絲激動不已。

(中時電子報)

「舊振南」攜手世界巧克力冠軍推… 蘇貞昌上任核定第一份公文！第三…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。