25年了！新一告白小蘭終於回應 最後一幕閃瞎百萬粉絲

2019年01月15日 21:12 中時電子報 林毅

變回新一的柯南紅著臉對小蘭抱怨「倫敦的告白妳還沒回答我」 (圖／影片截圖)

小蘭聽到後，一個箭步抓住新一領帶，吻了上去，甜死百萬書迷 (圖／影片截圖)

影音取自YouTube/AITO K，若被刪除請見諒

青山剛昌的超人氣作品《名偵探柯南》連載已達25年，已成為國民動漫，但男女主角新一與小蘭的曖昧互動總讓人看得十分著急，如今小蘭面對新一的告白終於給了正式回覆，且內容讓百萬書迷看得心花怒放。

雖然新一與小蘭一直是公認的官配，但長期保持「友人以上，戀人未滿」曖昧關係，讓書迷看得相當著急，不少人抱怨從「小蘭姐姐」變「小蘭妹妹」了，兩人還在原地踏步。但在新年初播放的《紅色修學旅行特別篇》，面對變回高中生新一臉紅抱怨說「我在倫敦的告白妳還沒回我」時，小蘭二話不說，揪住新一的領帶，直接吻了上去，看得書迷快被甜死。

不少網友興奮大喊：「25年了！終於等到這一幕」、「有生之年啊」、「我好興奮啊」、「以為是網友修圖惡搞，竟然是真的！」、「我可以安心睡覺了」，但也有不少灰原哀支持者不滿：「我要準備出清漫畫了」、「柯南已死，有事燒紙」、「小哀在你背後，她非常火」。

其實這一話漫畫版早在2017年9月就已釋出，當時就有不少書迷高興吶喊，但如今在電視上看到活生生的這一幕，更讓粉絲激動不已。

(中時電子報)