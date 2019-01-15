蘇貞昌上任核定第一份公文！第三期國家太空計畫

2019年01月15日 21:22 中時 林志成

行政院長蘇貞昌上任後，昨天核定第一份公文是「第三期國家太空科技發展長程計畫」。科技部說，此計畫從2019年至2028年共10年，將發展高解析度光學遙測衛星、超高解析度光學衛星及合成孔徑雷達衛星，組成完整的衛星星系守護台灣，保障國人生命財產安全。

科技部表示，這項計畫中的「高解析度光學遙測衛星」及「超高解析度光學遙測衛星」搭載遙測酬載及各種國內自製的不同科學酬載，兩者解析度均優於2017年發射之福衛五號的兩米解析度。

這一系列衛星將搭配福衛五號，提供台灣每日多次再訪高解析度以及多元的衛星影像與資料，快速監測國土安全與環境變遷，滿足國土測繪與農林單位等應用需求。

至於「合成孔徑雷達衛星」則是搭載主動式雷達，由衛星上發射電磁波到地面，由於土壤、建築物、海水對電磁波有不同的吸收與反射，因此可以接收反射波並進行判讀，特色是可於夜間或有雲的天氣取像而不受天候影響，監測森林濫墾濫伐、地層下陷、地表變形，並於重大天災發生時提供即時影像，準確判定災害範圍，充分確保國土安全。

我國「第一期太空科技長程發展計畫」自1991年起開始執行至2005年，建立太空科技基礎設施與培育太空科技人才，並完成福衛一號科學衛星、福衛二號遙測衛星及福衛三號氣象衛星任務。

「第二期太空科技長程發展計畫」則於2004執行年至2018年，期間整合國內產學研資源，建立了我國太空科技研發能量，自主發展福衛五號遙測衛星與獵風者氣象衛星，並與美國合作共同發展福衛七號氣象衛星星系。

「第三期太空科技長程發展計畫」將以第一期與第二期計畫的成果為基礎，精進本土太空技術、挑戰尖端太空任務、擴散太空技術效益、培育新一代太空科技人才，除以尖端技術發展為核心，帶動台灣太空產業的發展外，並期兼顧國家安全、社會福祉等需求應用。

(中時 )